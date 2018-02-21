Ülkü Ocakları’ndan Bahçeli’ye ’Ferdi Tayfur’un taş plak’ sürprizi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Çolak, Bahçeli’ye 1977 yılına ait Ferdi Tayfur’un taş plakını hediye etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye MHP Genel Merkezi makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Sanatçı Ferdi Tayfur hayranlığı olduğu bilinen Devlet Bahçeli’ye ziyarette bir sürpriz de yapan Başkan Çolak, 1977 yılına ait Ferdi Tayfur’un taş plakını hediye etti.
Ziyaretten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ülkü Ocakları Kayseri Şube Başkanı Volkan Çolak, “Liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin elini öpüp 1977 yılına ait Ferdi Tayfur’un taş plağını hediye ettik. Kayseri teşkilatlarımıza selam söyleyip, hediyeden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler” diye yorumda bulundu.
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