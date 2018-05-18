MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeniden aday gösterilmeyen milletvekillerine ilişkin, "Ülkücü hareket içinde kardeşlik hukuku vardır. Ülküdaşlar birbirine gücenmez, kırılmaz." dedi. Yıldız, partisinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesine ilişkin MHP Genel Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını dileyen Yıldız, MHP olarak 26 Nisan-3 Mayıs arasında aday adaylarının başvurularını aldıklarını hatırlattı. - "315 kişinin evrakı teslim alınmadan aday adaylığı reddedildi" Adayların belirlenmesine ilişkin detayları paylaşan Yıldız, "Aday adaylarından 315 kişinin evrakı teslim alınmadan aday adaylığı reddedildi. Aday adaylarının yüzde 3'ü ortaokul-lise, yüzde 97'si üniversite, yüksek lisans ve doktora seviyesindedir." dedi. 600 milletvekili adayının her bölgeden olduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu: "117 iş adamı, 118 işletmeci, 28 doktor, 10 eczacı, 12 bürokrat, 17 memur, 14 gazeteci, 24 emekli, 60 avukat, akademisyen 64, işçi 16, ev hanımı 6, asker polis 10, öğrenci 9, mali müşavir 26, işletmeci-ekonomist 10, mimar mühendis 59 adayımızın listesini bugün saat 17.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik."

- "Bir kıyaslama yapmamız mümkün değildir" Yıldız, 15 günlük süreçte görüşmeler ve mülakatlar yapıldığını, il ve ilçe teşkilatlarının bilgisine başvurulduğunu belirterek, kendisinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan kurulun incelemeleri yaparak Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bilgisine sunduklarını anlattı. 17 hukukçunun da başta adli sicil kaydı olmak üzere aday adaylarının evrak incelemelerini tamamladığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti: "600 milletvekili adayının bin 730 dava arkadaşımız içinden seçilmesi elbette zor olmuştur. Çünkü tüm aday adaylarımız birbirinden değerli, kıymetli insanlardır. Bu 600 arkadaşımız Türk milletine her türlü fedakarlığa hazır, külfeti göğüslemeye hazır, yüreği vatan sevgisiyle dolu insanlar bunlar. Bundan dolayı, liste dışında kalan arkadaşlarla aday olmuş arkadaşlar arasında bir kıyaslama yapmamız mümkün değildir. Çünkü bunlar hepsi ülkücüdür, dava arkadaşlarımızdır." Listede 8 milletvekilinin olmamasına değinen Yıldız, "Ülkücü hareket 50 yıllık bir harekettir. Zamanla bayrak yarışı yapılır, gün gelir nöbet teslimi yapılır. Bu 8 arkadaşımızda nöbet değişimi yapılmıştır. Bu arkadaşlarımızın diğerlerinden bir eksik tarafı yoktur ya da aday olan arkadaşların liste yapılmayan arkadaşlardan fazlalığı da yoktur. Biz ülkücü dava adamları olarak bir kardeşlik hukuku içinde 50 yıldır meselelerimizi götürüyoruz." dedi.

Yıldız, "Liste dışında kalmışlarla aday olmuş arkadaşlarımız ülküdaşlarımızdır. Birinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Biz hepsini dava adamı olarak görürüz. Verdikleri hizmetler de ortadadır." ifadesini kullandı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, parti içinde bir kırgınlık olup olmadığına ilişkin soruya, "Ülkücü hareket içinde kardeşlik hukuku vardır. Ülküdaşlar birbirine gücenmez, kırılmaz." yanıtını verdi. Yıldız, adayların özelliklerine ilişkin bilgi verirken de "600 milletvekili adayı içinden 70 kadın adayımız, 9 da öğrencimiz vardır. 18 yaşında bir erkek, bir kız olmak üzere iki milletvekili adayımızın başvurusu yapılmıştır." diye konuştu. Feti Yıldız, Mehmet Parsak'ın bakanlık iddialarının olduğuna ilişkin soru üzerine, "Mehmet Bey çok değerli bir ülküdaşımızdır. Bu iddialardan bizim bilgimiz yoktur." cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meclisin "ikinci kurucu meclis" olduğuna ilişkin açıklamaları sorulan Yıldız, birinci meclisin İstiklal Harbi'ni yapmış Gazi Meclis olduğunu belirterek, şunları kaydetti: