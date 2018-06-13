"Uluslararası anlamda destek olmasa hiçbir örgüt bir haftadan fazla dayanamaz"

BİNGÖL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "En büyük sıkıntımız bu terör örgütlerinin hiçbirisi sadece kendinden ibaret değil ister PKK, DEAŞ ister FETÖ olsun bunların hiçbirisi kendisinden ibaret değildir, eğer zaten bu örgütlere uluslararası anlamda birileri destek olmasa inanın ki hiçbir örgüt bir haftadan fazla dayanamaz." dedi. Bitlis'ten karayolu ile Bingöl'e gelen Kurtulmuş, Valiliği ziyaret ederek, Vali Ali Mantı ile görüştü. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, asırlardır birlikte barış içinde yaşayan halkların arasına sokulan fitnenin artık etkili ve tesirli olmadığını belirterek, Türklerin, Kürtlerin, Arapların arasına kanı, kini ve gözyaşını koymak isteyenlere bu milletin fırsat vermediğini söyledi. Terör örgütlerinin bir şekilde milletin arasına bir fitne unsuru olarak var olmasının önüne geçilmesinden sonra doğuda gezdiği yerlerin diyar-ı huzur haline geldiğini gördüğünü kaydeden Kurtulmuş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Bitlis ve Van'ın öyle, bunun son derece değerli olduğunu belirtti.

- "Terör örgütleri bir şekilde sonlandı, sonlanmaya doğru geldi" Ülkeye uzun yıllar ayaklarına bir paranga gibi terörün vurulduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu: "1984'ten itibaren gelişen olaylar sonucu Türkiye'nin teröre harcadığı bütün alternatif maliyetleriyle 1,5 trilyon dolarlık bir kaybımız var. Kaldı ki 40 bine yakın insan öldü ve binlerce insanımız şehit oldu. Bu ağır bedel Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor. Türkiye'deki bu terör örgütlerini destekleyen, siyasi, lojistik, askeri destek veren onlara silah sağlayan çok sayıda yabancı güçlerin olduğunu biliyoruz. Bunların amacı Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olmasını önlemektir ama son dönemde özellikle teröre karşı verilen etkin mücadele sonuçlarını almaya başladı. Kırsalda, şehirde birçok yerde terör örgütleri bir şekilde sonlandı, sonlanmaya doğru geldi." Bakan Kurtulmuş, Türk'ü, Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan ayıran hiçbir gerekçenin olmadığını dile getirerek, her şeyi ortak olan gelenekleri, görenekleri, adetleri, inançları, Allah'ı, peygamberi, kıblesi bir olan bir milletin arasına bu tür ayrılıkların sokulmasını asla uygun görmediklerini bildirdi.

Mükemmel hizmetler yapıldığını, fevkalade güzel yollardan geldiklerini bildiren Kurtulmuş, ülkenin her yerinde havaalanlarının bulunduğunu, üniversitelerin artmasının gençlere büyük bir hizmet imkanı sunduğunu vurguladı. "Çok şükür geçmişte büyük bir medeniyetin öncülüğünü yapmış olan milletin çocukları ileride de çok daha güçlü bir Türkiye kurabilecek potansiyelde ve güçte olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin bunun tam manasıyla bir dönüm noktası olacağını, güçlü Türkiye'nin, meclisin ve yönetim sisteminin kapılarının sonuna kadar 24 Haziran'da açılmasını ümit ettiğini ifade etti. - Firari FETÖ'cü Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiası Gazetecilerin firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönünde haberlere ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Ben de bilgileri okudum, detayını bilmiyorum ama zaten Adil Öksüz'ün bir şekilde yurt dışına çıktığı şüphesi uzunca bir süredir konuşuluyordu ve özellikle diğer birçok FETÖ'cü gibi Almanya'da kendisi için bir sığınak imkanı bulduğu, orada barınma imkanı bulduğu şeklinde bazı duyumlar vardı. Herhalde önümüzdeki saatlerde ilgili istihbarat birimleri ve güvenlik birimleri bu konuyla ilgili detayı paylaşacaktır ve Anadolu Ajansına düşmüş olan bu haberin detaylarını hep beraber öğrenmiş olacağız. Şu anda bizdeki bilgi de bu kadar. En büyük sıkıntımız bu terör örgütlerinin hiçbirisi sadece kendinden ibaret değil ister PKK, DEAŞ ister FETÖ olsun bunların hiçbirisi kendisinden ibaret değildir, eğer zaten bu örgütlere uluslararası anlamda birileri destek olmasa inanın ki hiçbir örgüt bir haftadan fazla dayanamaz. Bunlara bir şekilde silah, lojistik ve istihbarat desteği veriliyor. Yani FETÖ'cülerin dünyanın dört bir tarafında 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bile ciddi bir siyasi destek aldığını biliyoruz."

Bazılarının FETÖ'cülere ikamet, bazılarının vatandaşlık verme noktasına geldiğini anlatan Kurtulmuş, bunun son derece yanlış olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bir kere daha bu vesileyle bütün uluslararası camiaya Türkiye olarak samimi ikazlarımızı yapmak isteriz, Yunanistan'da aynı şey oldu. Herkesin empati yapması lazım. Almanya devletini eğer Adil Öksüz'ün orada olduğu doğruysa Almanya devleti ya da Yunanistan devletini yıkmaya çalışan birisini ya da Amerika Birleşik Devletlerini yıkmaya çalışan birisini biz burada alsak ağırlasak, Ankara'da, İstanbul'da bunları herhangi bir şekilde yalılarda, villalarda misafir etsek ne hissederlerse biz de bu haberleri duyduğumuzda bunları hissediyoruz. Yani Türkiye'nin açıkça düşmanı olan bir silahlı çetenin darbeyi örgütleyen en önemli isimlerinden birisinin Almanya'da ortaya çıkması kabul edilebilir bir şey değildir, dostluk ilişkisine uyan bir şey değildir." Almanya'ya bu ve benzeri çok sayıda dosya verildiğini, bu dosyalarda isimleri geçenlerin, yerleri bilinen insanların bir an evvel Türkiye'ye iade edilmesi ve adil bir şekilde hukuk önünde yargılanmalarının temin edilmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Aksi taktirde bunun açık bir tek karşılığı vardır, terör örgütlerine destek manasına gelir, bu ülkelerin yaptığı bu anlama gelir. Dostluğa, demokrasiye, insan haklarına, milletlerin egemen bütünlüğüne olan inanca sığmaz. Bu fevkalade yanlış bir durumdur. Türkiye'yi Türk halkını rencide eder. Biz bu anlamda bütün FETÖ'cülerin iadesinin ilişkilerimiz bakımından da zorunlu bir yol olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası anlamda destek olmasa hiçbir örgüt bir haftadan fazla dayanamaz"

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "En büyük sıkıntımız bu terör örgütlerinin hiçbirisi sadece kendinden ibaret değil, ister PKK, DEAŞ ister FETÖ olsun bunların hiçbirisi kendisinden ibaret değildir, eğer zaten bu örgütlere uluslararası anlamda

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