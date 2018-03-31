Eskiden devletin başka, milletin başka bir kavram olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bütün hukuki mevzuatımızda, anayasal metnimizde, 'devletin milleti' ibaresi geçiyordu. Artık öyle değil. Devlet, milletin. Milletin devleti. Devlet, bir nesne olarak milletin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş bir organizasyon. Dolayısıyla millet, devlete müracaat ettiğinde mahkeme duvarı gibi bir yüz görmeyecek. Müşfik, kendisini güzel bir şekilde ağırlayan işini gören bir yüzle karşılaşacak." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz, öncelikle yerel vesayeti ortadan kaldırdık. Yerel vesayetin bizimle baş edemeyeceğini görenler, uluslararası vesayeti Türkiye'ye Gezi süreci, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ile sokmaya çalıştıklarında onları da ezdik. Uluslararası vesayeti de ortadan kaldıracağız." dedi.

Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Nazarınızda millet, millete hizmet varsa Allah da kolaylığını veriyor. Biz, çalışacağız. Türkiye'yi sadece bir açıdan güçlendirmiyoruz. Milletimiz ayaklarını yere sağlam basarak ülkesinin güçlendiğini görmeye devam ederken diğer taraftan ayağımıza terör marifetiyle, sair tuzaklarla pranga vurmak isteyenleri de bir bir temizliyoruz. İşte Afrin'i temizledik. Kimileri 'Gitmeyin, şu olacak, bu olacak.' dedi. Hiçbir şey olmaz. Biz, milletimize, güvenlik güçlerimize, askerimize güveniyoruz. Korkacak bir şeyimiz yok. Bu millet, gözünden hiçbir şeyi sakınmamıştır. Eğer konu vatan, namus, mukaddesatsa, bayraksa hepimiz ölmeye razıyız."

- "Korkacak bir şeyimiz yok"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel anlamda çok güçlü bir ülke olacağını belirterek "Biz, öncelikle yerel vesayeti ortadan kaldırdık. Yerel vesayetin bizimle baş edemeyeceğini görenler, uluslararası vesayeti Türkiye'ye Gezi süreci, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ile sokmaya çalıştıklarında onları da ezdik. Uluslararası vesayeti de ortadan kaldıracağız. Biz, güçlüyüz korkacak bir şeyimiz yok." değerlendirmesini yaptı.