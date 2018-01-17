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Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 17.01.2018 11:05 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, "Bu açıklamayı Mustafa Kemal'in bir askeri olarak yapıyorum" dedi ve CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı. İsim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da yüklenen Kocasakal “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz" dedi.

CHP’nin 3, 4 Şubat tarihinde yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Ümit Kocasakal'ın adı geçiyordu. Kocasakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına, Genel Başkan adayı olarak çıkacağı konuşuluyordu. CHP’deki genel başkanlık yarışına ilişkin tartışmalar bugün yanıtını buldu. Ümit Kocasakal Taksim’deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

CHP genel başkan adaylığını açıklaması beklenen Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken paylaşımlar

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP’nin 3, 4 Şubat tarihinde yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu resmen açıkladı. Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Kocasakal, ‘neden aday olduğunu’ da anlattı.

“OY VERMEYE TIPIŞ TIPIŞ DEĞİL KOŞARAK GİDECEĞİZ”

Sözlerine “Öncelikle yurdun dört bir yanından üşenmeyip buraya gelen tüm gönül dostlarına Atatürk ve cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum” diye başlayan Kocasakal ” Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım, Kurtuluş kuruluştadır” dedi.

KAFTANCIOĞLU’NA ELEŞTİRİ

İsim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da yüklenen Kocasakal “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz.” dedi.

RESMEN AÇIKLADI

Kocasakal “Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in bir askeri olarak yapıyorum” dedi ve CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

İŞTE ÜMİT KOCASAKAL’IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Kocasakal basın toplantısında şunları kaydetti; “Öncelikle yurdun dört bir yanından buraya gelen gönül dostlarına, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum. Beni bilirsiniz, ben çok kağıttan bir şey okumayı sevmem ama bu önemli bir açıklama. Daha iyi aktarılması için görüşlerimi aktaracağım, özellikle basınımızın hoşgörüsüne sığınıyorum. Bu anlamda açıklamalarıma girmek istiyorum; Çıkış noktam şu; oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş kuruluştadır.

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Hiçbir kimseyi dışlamadan bir bütün içinde kucaklayan değerleri yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesin den geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Siyaset de fikri özünden çıkarılıp kişilere hapsedilerek, aynı gemide olduğu unutularak yandaşlık ve karşıtlık üzerinden tezahurat yapan, birbirinden uzaklaştırılmış insanlar ülkesi olmamız dayatılmaktadır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığına soyulan iktidar Cumhuriyetin kolonlarını tahrip etmekle meşguldur.

Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir. Bu askerlik üniformasız, gönüllü bir askerliktir ve ömür boyudur. Atatürk’ün askeri olmak şeref ve onurdur. Başkalarının askerliğini yapmaktan rahatsızlık duymayanların bunu anlaması beklenemez. Türkiye kurucu değerlerden uzaklaştığı için bu sıkıntılara düşülmüştür. Bu sadece son 15 yılın sorunu değildir. Türkiye’nin tek çıkış yolu Atatürk’e geri dönmektir. Türkiye’yi tam bağımsızlığa geri döndürecek yegane çıkış yolu budur.

Foto: Sözcü

Bunu üstlenmesi gereken parti ise öncellikle Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ne yazık ki aşağıda açıklayacağım sebeplerle partimiz bu görevi yapamayacak hale gelmiştir. Partinin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla uyuşmayan kişilerin söylem ve eylemleriyle partinin kimliğine zarar verdiği görülmektedir. HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. CHP’de Atatürk’ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi görülemez. Ne güzel Atatürk’ün kurduğu partide olacaksın ama onun kurucusunun resimleri sende alerjik reaksiyon gösterecek. Bu partide Sayid-i Nursi, Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz. Kimse Atatürkçü olmak zorunda değildir ve elbetteki bu gibi düşünceleri olanların da serbestçe savunma hakları vardır ama bunu Atatürk’ün partisinde yapamazlar.

Artık bu maskeli balo son bulsun. O yüzden siyasi olmanın öncesine ve ötesinde ahlaki bir sorun olarak görüyorum. CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz değildir. CHP birilerinin siyasi kariyer hesapları yapacağı, at koşturacağı kişisel bir şov yeri de değildir. Bu ahlaki sorunu çok önemsiyorum; CHP sıradan bir parti olmadığı gibi bir fikir kulübü, kooperatif de değildir. Bu kişiler gidip başka partilerde siyaset yapabilirler. Ama CHP Atatürk’le kavgalı olanların toplanma yeri değildir. Dolayısıyla bu ahlaki sorunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Ve ne yazık ki genel başkanın da bir tepkisini görebilmiş değiliz. Kimse bu partiyi kullanamaz. CHP’ye oy ve gönül vermiş milyonlarca seçmen bu gelişmelere tepkilidir. Unutanlar için hatırlatmakta fayda var; CHP milli mücadeleyi yürütmüş, kurucusu Atatürk olan partidir.

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CHP sadece bugünün değil, dünün ve yarının partisidir. Bir mezhebin, bölgenin değil, Cumhuriyet ve Atatürk’le barışık bütün yurttaşların partisidir. Yüzde yüz yerli ve milli bir partidir. Ulusal bütünlüğün, milli birlik ve beraberliğin teminatıdır. Sol ve sağ gibi şekli dar kalıplara hapsedilemeyecek, ilkeleri gibi kapsayıcı bir şemsiyedir. CHP Çanakkale’dir, Conk Bayırı’dır. CHP’nin menzili çağdaş uygarlıktır, kucaklaşmadır. Pusulası hukuk devletidir. CHP anti emparyalisttir, halkçıdır, kamucudur, planlamacıdır. Altı ok emperyalizme karşı bir milli savunma sistemidir. Almayı düşündüğümüz füzelerden daha etkilidir.

CHP evrensel değerleri reddetmeyecek şekilde millidir, ulusalcıdır. Vay vay vay ‘ırkçı ulusalcılar’ diyorlar. Şimdi ben size gerçek ulusalcılığı tarif etmek istiyorum; Ulusalcılık ırkçılık değildir. Kendi ulusunun çıkarını başka ulusların örneğin ABD’lilerin üzerinde tutmaktır. Yani ulusalcılık vatanseverliktir. Bu ülkenin değerleriyle bezelik olmaktır. Bunun neresinde ırkçılık vardır? Ulusalcılığın karşısında emperyalizm vardır.

İbadet özgürlüğünü bu ülkeye getiren CHP’dir. Dine en saygılı parti de CHP’dir. Din ve camiler üzerinden toplumu bölmez. CHP, ulu bir çınardır. Şimdi işte CHP bu gerçek kimliğine özüne yabancılaştırılmıştır. Partiye genetik kodlarına aykırı virüsler yüklenmiştir. CHP’yi CHP yapan ilkeler aşındırılmaktadır. Partinin yapısına, kimliğine aykırı eylem ve söylemlerle partinin tüzel kişiliği zarar görmektedir. CHP’nin Türkiye’ye karşı bir saldırı içinde emperyalizme açık bir şekilde söyleyeceği sözü olmalıdır. Yurttaşlık, liyakatın yerini alt kimliklere dayalı aidiyetler almıştır. Bu aidiyetlerini öne çıkarmayan kişiler partide yer alamamaktadır. CHP’nin kongrelerinde artık yumruklar konuşuyor, CHP’nin kongresinde fikirler konuşulmalıdır. Gerçek partililer partiden uzaklaşmaktadır. Kimse bu partide Atatürk’ü, altı oku tartışamaz. Kimse Cumhuriyet’i kuran bu partinin üzerinde olamayacağı gibi CHP kimsenin dilediğini yapabileceği bir parti de değildir.

Sağlam bir ideolojisi olan bir fikir partisidir. CHP elbette tüm toplumu kucaklayacaktır ama kimliğinden ödün vererek olmaz, olamaz. CHP’nin içinde bulunduğu durum sadece vekillerin değil, tüm yurttaşların sorunudur. Partimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese kapılarını açmalıdır. CHP, küresel odaklarla veya onun uzantılarıyla ittifak yapamaz, bir araya gelemez. Kendini inkar, imha olur. CHP kendi kimliğini, özünü muhafaza ederek fikirlerle ittifak yapar. Bunu yaparken de hiçbir yurttaşını etnik köken, mezhep, kılık kıyafetle farklı görmez. CHP tüm yurttaşlarını, yurttaşlık bilinciyle kucaklar. Herkes için hak ve özgürlük ister. CHP sadece haklı da olsa AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı içinde söz duellosu ile sağ seçmenden oy alamaz.

CHP, kendi kimliği ve kendinin var eden değerlerle tüm yurttaşların oyuna talip olmalıdır. AK Parti’nin halkı ezen politikalarına, serbest sömürü ekonomisine karşı çıkmalıdır. Kamucu ve halkçı politikaları çekinmeden savunmalıdır. Siyasetin ana gayesi de budur. Tüm bu nedenlerle AK Parti gündelik söylem ve politikalarla, genel geçer sözlerle yıkılmaz aksine güçlenir. Eklemek gerekir ki hiçbir siyasi amaç ülkenin çıkarından üstün olamaz. İktidar olmak bu temel amacın parçasıdır. Ama muhalefetken de bu amaçtan sapılamaz.

Siyasi parti için esas olan kendi kimliği ışığında ülkenin sorunlarına çözüm önermektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin CHP’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Sonuç olarak; 36. Kurultay bir şahlanış, bir umut, bir diriliş kurultayı oymalıdır. Uyuyan güç uyanmalı, efsane geri dönemlidir. Bu dediğim şey şahıs olarak birilerinin gidip, birilerinin gelmesi meselesi değildir. Partinin kimliğini geri kazanması meselesidir. Partinin özüne dönmesi demektir, halka geri dönmesidir.

CHP, iktidarın bunca yanlışlığına rağmen yüzde 20-25 bandına çakılıp kalacak bir parti değildir. CHP sağlam politikaları ile halka güven vermelidir, bunun için de 8 kez yenilmiş, partinin toplumsal algısına zarar veren temsilcilerinin değişmesi gerekmektedir. CHP kurucu değerlerine geri döndüğünde sağlam ve geçilmez bir milli direniş mevzisi olacaktır, yeni bir milli mücadele başlayacaktır. Kurtuluş kuruluştadır, Atatürk’tedir. Altı oku alacağız başucumuza koyacağız. Öyle masa da durmayacak. Atatürk’ün sadece Meclis açılış konuşmalarında söyledikleri bu ülkeyi karanlıktan çıkarmaya yetiyor.

Bu alanda CHP’nin ihtiyacı sadece budur. Elbetteki bu öze dönüş, esasen CHP ve Atatürk’ü anlayamamış CHP hükümetlerinin hatalarını da tekrarlamamak gerekiyor. CHP’nin hak ve özgürlüklerin, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşlara yaymak, herkesin refah içerisinde yaşamasını sağlaması görevi vardır. Bunun için de iktidar olma mecburiyeti vardır.

Çözüm ve ciddi bir seçenek; herkesi kucaklamaktır. Biz emperyalizmin oyunlarıyla birbirimize düşürülürken ülke kaosa gitmektedir. Mesele kişisel değil, Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan olabilir ama CHP bir siyasi partidir. Kimse CHP’nin genetik kodları üzerine çıkamaz. Defalarca denemiş ve kaybetmiştir, bunun da siyasi bedeli olmalıdır.

Tüm bu nedenlerle; ben kendi adıma Ümit Kocasakal olarak değil, milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, partisini özleyenler adına CHP Genel Başkanlığı’na adayım.

ADAY OLMAK İÇİN 10 DELEGEDEN BİRİSİNİN DESTEĞİNİ ALMAK ŞART

CHP tüzüğüne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10’unun imzasıyla yani 120’den fazla delegenin desteğiyle başvurusu gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Kocasakal

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
işine bak işine senden bir halt olmaz
adalet yürüyüşünde bir hukukçu olarak nerelerdeydiniz ?
titremişsin korkudan belli...
Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Kemal in askerleriyiz sözü militer ve bireyi yok eden bir söylem.. Mustafa Kemalin yoldaşlarıyız demiş.. bunun neresi rahatsız etti sizi ? yanlışlık nerede !
Millet hak hukuk adalet diye haykırırken neden sesiniz çıkmadı sayın Kocasakal !
@arjursum sen yanlış anlamışsınız beni bundan siyaset ci olmaz demek istedim ben kimseden korkmam ve sosyalim
@ercan.topal gerçek chp li seni rahatsızmı etti?sen git pkk nın sözcüsü hdp nin güdümüne girenlerle fetö ağzı ile konuşanlarla Ermeni soykırımını tanıyanlarla beraber ol..
@ercan.topal Parti nin başına demokrat sosyalist birisi gelsin.
@r.etkar adam adaletin olmadıgını söylüyor fetöcüler oyun oynayıp duruyor ,adalet yürüyüşünü kullanıyor buna karşı hala anlamadınmı.
@r.etkar hak hukuk millete istenmedi ki..Enis Berberoğlu na hdp lilere istendi..o çok iyi biliyor kime istendiğini..
@r.etkar ülke açık saldırı altında ,Canan kaftancıoğlu ve senin bugünkü birey özgürlügünün arkasında M. kemal vee askerlerinin oldugunu unutma
partide çok daha emekleri olanlar ve iyileri varken kusura bakma ama sana o makamı vermezler.
@savaskoc7474 -peki partide emekleri olanlar şimdiye kadar ne yaptılar sadece koltukları gitmesin her seçimde hezimet yeter kardeşim yeter yeni dinamik bir kişinin chp nin başına gelmesi lazım kocasakal da bu görevi layikı ile yerine getireceğine inanıyorum, tekrar kılıçtaroğlu seçilsin kesinlikle chp ye oy vermiyeceğim, kılıçtaroğlu artık çekilmesi lazım yeter artık.
Ben de M. Kemalin askerleriyiz söylemini aşırı mil iter buluyorum, M. Kemalin yoldaş larıyız söylemini daha doğru buluyorum.
ozaman sende asker kelimesinden nefret ediyorsundur amma militan kelimesine bayılırsın bayılırsında seni ayıltmasını iyi biliriz çünkü biz mustafa kemalin askerleriyiz.
Mustafa Kemal'in askerleriyiz yerine, Mustafa Kemal in yoldaşlarıyız deyince, neden bir bardak suda fırtına koparıyorsunuz !
@aliaktan55 o zaman chp bunu her yerde söylediğine göre aşırı militer bir parti olduğu anlaşılıyor..bu durumu sadece Kafatancıoğlu mu anlayabilmiş..gülünç olmayın kendi kendinizi açığa veriyor kendi kendinizi rezil ediyorsunuz.
CHP TAMAMDIR.%65 İLE İKTİDAR OLUR.YAVRUM BEEE
demokrasıyı hala sındıremayenler varsa ıcınızde once kendınıze bır sorun. herkes aday olabılır. partı baskanlıkları kımsenın babasının malı degıldır. halk kımı ısterse o. mısal Kılıctaroğlu acık ara kazanır ama aday olna da kımse olamazsın sen sucusun bucusun denmez. baska partılerde var mı bu
Chp yavaş yavaş tamamen dhkp-c nin eline geçiyor.
@onur.72 akp fetönün elinde onu nedn konusmuyorsun
CHP İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DURAN ENDER ADAMLARDAN BİRİDİR...
KURTULUŞ KURULUŞTADIR. MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ.
Chp biter,%10-15'leri göremez.Bakmayın siz yine Kılıçdaroğlu toparlıyor,başka bir isim olsa dediğim gibi %20'leri unutun...
hiçkimseyi dışlamyacağız diyorsun ama başta kendi yol arkadaşını dışlıyorsun. ayrıca düşüncelerin çok sığ ve daraltıcı. CHP nin başına geçebilmek için geniş görüşlü değişime açık ve kapsayıcı olmak gerek. sana tavsiyem yol yakınken dön. kendini rezil etme partini de yıpratma.
sn kocasakal önce kasetle film çevirtmen lazım başkanlık sistemi öyle değişiyor
o makama pek layık görünmüyorsun.Çünkü partiye bir şey katmazsın,halkta karşılığı olan birisi gelmeli.Mesela İLHAN KESİCİ gibi birisi.Birde İstanbul il başkanı hemen istifa ettirilmeli.Yoksa Akp ye hizmet edersiniz..
adam gibi adam nasıl sevindim türkiye için hayırlı olsun dürüst ve mert adam
YCHP Kılıçtaroğlu ve ekibi gitmedikçe ,bu partiye oy vermeyeceğim.
Bu CHP’nin başına geçerse CHP yüzde 25 de alamaz. Deniz baykal, Önder sav gibi adamların ekibinden kendisi... Bırakın da değişsin sistem.
FEYZIOGLUNU DA AL KOL KOLA MHP YE GECIN BENCE MHPDE SIZIN GIBI DUSUNCESININ NE OLDUGU BUGUN AK YARIN KARA DIYENLERLE DOLU RAHAT EDERSINIZ
KOCA SAKAL CHPDEKI FETO VE PKKLILARI TEMIZLERSEN OYUN ARTAR
bir akpLi oLarak diyorum.. niyahet chp de vizyonLu misyonLu iLkeLeri oLan bir insan cikti.. mutLuLuk verici...
CHP Halkin partisidir, beyaz türklerin ve göcmen tayfasinin degil öz anadolu halkinin partisidir.
Gel artık partiyi kurtar şu Kılıçtaroğlundan..
Dediklerinin her kelimesi doğru. Tüm partilerde topyekun bir yenileşmeye ihtiyaç var. CHP'nin artık Atatürk'ün çizgisine dönmeye ihtiyaç ve mecburiyeti var. Sayın Kocasakal'ı dastekliyoruz. Partiye ve Türk siyasetine kalite getirecektir.
DİKTATÖR KILIÇDAROĞLU O KOLTUĞU KİMSEYE VERMEZ KUSURA BAKMAYIN 30 SEÇİM KAYBETSE BİLE.
Ağzınıza sağlık Kocasakal..Partide Kılıçtaroğlu hegomanyalığını ancak siz yıkacaksınız..partide pkk ve fetö destekçisi bir kişi kalmayacak hepsini temizleyeceksiniz..
BUNLARLA CHP OLMAZ ZORR
ümit bey,geç kalmış bir karar ve meral hanım da parti kurdu,şimdi yine oylar bölünecek ve her zaman ki gibi akp nin işine yarayacak,keşke bunu yapmasaydınız,daha zeki daha akılcı olmadığımız sürece ne yazık ki tayyib bu sürünün başında daha çoookk çobanlık yapar..
zaten baro dan adam akıllı biri cıkmaz hepsi menfaatci avukat eski kararlardan savunmalardan belli it kopuk soskalarda
KAN DEİŞİKLİĞİ İYİ GELİR..SAYIN KOCASAKAL DÜZGÜN BİR İSİM..NEDEN OLMASIN..
bu adam chp yi bitirir liderlik vasıfları yok kılıçtaroğlundada yok akp nin başarısı chp deki başarısızlıklara bağlıdır...
Adalet yürüyüşüne destek vermeyenlerin CHP de işi olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu CHP nin başına geldiğinde CHP iktidarmıydı ki iktidardan mı indirdi. Chp nin oyu %19dan %25 yaptı. Ülkemizde CHP birden oy patlaması yapıp iktidar olamaz. Sol partilerin kaderi bu maalesef ülkemizde. Ama CHP ilkkez taşerondan, asgari ücretten, emekliden bahsetti. Laiklik dışında söylemler geliştirdi. Chpde Önder Sav zihniyetinin yıkılması lazım. Ümit Kocasakal başkan olsun CHP barajı aşamaz. CHP'nin başına şuan gelecek en iyi lider sayın Ecevit ten sonra sayın Kılıçdaroğludur...
aynen katılıyorum.
Bu kim ya buna hangi delege oy verecek gitsin AKP de siyaset yapsın...Bize ayrıştırıcı değil kucaklayıcı emekcilerin hakkını hukukunu savunan insanlar lazım...Hadi şurdan ben şaka olarak algılıyorum çünki ciddiyet yok
yürü be kim tutar seniii.....
chp de artık yönetim değişmeli kocasakal yada başkası olmalı..bu yönetim partiyi zorla bitiriyor...tayyibi başkan yapıp partiyi kapatacaklar...
CHP'nın başına böyle ırkçı bir zihniyetin gelmesi partinin sonu demektir.Bu insan tam bir ıekçı zavalısıdır.
KOCASAKAL KEMAL BÜTÜN DELEGELERİ KENDİ ADAMLARINDAN SEÇTİRDİ CHP DE ÖYLE ÖRGÜTLENDİ Kİ KENSİNDEN BAŞKASININ SEÇİLME İMKANI YOK ARTIK BOŞA ÇABALAMA
bölünmüş bir chp dahada bölünecek demektir
Adalet yürüyüşünde neredeymiş..Bir de laf etti chp ye..Şimdi ne yüzle. .!
kılıçdaroğlu varken seni başkan yapmazlar.simdiki chp eskisine göre daha güçlü.il başkanına sataşıp akp yemi oy istiyorsun.karsindaki rakip kılıçdaroğlu varsa lafın ona soyle.
Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olamassın o kadar.
Mustafa Kemal"in askeriyiz demekle ,Mustafa Kemal"in yoldaşıyız demek arasında çok büyütülecek bir fark yok..Muatafa Kemal"in ASKERİYSEN MUSTAFA KEMAL"İN YOLDAŞISINDIR DA AYNI ZAMANDA..CHP başkan adayıyım diyen kişinin de bunu bahane ederek aptalca laflar etmesine de bir anlam yükleyemiyorum ..
Chp nin başı değil içi değişmeli. Hemen akp liler sevinmesin onlarında 17-25öncesi ve sonrası diye bir kavram var ki madem öyle sonrasında neden bu kadar az ayıklama oldu. Hep söylüyorum tüm partiler bir olmuş halkı kandırıyor. Kumandası yerli değil!!
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