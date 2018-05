Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu'nu 24 Haziran’da temizleyeceğiz

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türkiye’nin 16 Nisan’da küçük bir referandum yaşadığını dile getirerek, 24 Haziran'da bunu temizleyeceklerini söyledi.

Partisinin ‘Tamam mı devam mı?’ adlı konferansına konuşmacı olarak katılmak için Anamur ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ’ı İlçe Başkanı Erdal Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Mehmet Türe ve belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Burada partililerine seslenen Özdağ, "Referandum öncesinde de Anamur’a gelmiştim. Anamur hem partimiz, hem de demokrasi adına önemli bir ilçemizdir. Türkiye 16 Nisan’da küçük bir referandum yaşadı, 24 Haziran’da bunu temizleyeceğiz" dedi.

Türk halkının desteği ile önüne konulan engeli aşa aşa bu güne kadar geldiklerini belirten Özdağ, “İYİ Parti Mersin’de birinci parti olacak. Anamur'da da bir rekor kıracağız inşallah. İYİ Parti’nin önüne konulmak istenen her türlü tuzağa adım adım aşa aşa her ileriye doğru attığımız adımda, seçmenin desteğini daha fazla arkamıza alarak, ilerliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük bir özgüvenle bu noktaya geldik ve Türk halkının desteği de her geçen gün kendisini ortaya koyuyor. En son bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için imza atma sürecinde yaşadık. Seçmeni, Türk halkını, imza verenlerin terörist örgütle ilişkili olabileceğine dair tehdit etmelerine rağmen gereken 100 bin imzayı 6 saat içerisinde ulaştı. Sayın Akşener, 'Bu verilmiş en güzel birinci cevaptı' dedi. Verilecek en güzel ikinci cevabı da seçim akşamı sandıklar açıldığında, bütün dünya görecek" diye konuştu.

Özdağ konuşmasının ardından İlçe Başkanı Bulut, Belediye Başkanı Türe ve beraberindekilerle belediye başkanlık makamına geçti. Başkan Türe burada Özdağ ve misafirlerine muz ve çilek ikram etti.