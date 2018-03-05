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Ümit Özdağ açıkladı: İşte referandumda sandıktan çıkan gerçek 'hayır' oranı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 08:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişikliği halk oylamasında, sandıkları sağlam tuttuklarını ve oy çaldırtmadıklarını belirterek, “Ama bir şeyi unuttuk. Sandığı çalamayınca, YSK’yı çaldılar” dedi. Özdağ, referandumda sandıktan çıkan gerçek devlet rakamının 51.7 oranında olduğunu söyledi.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kongreye, İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede, konuk olarak Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan, Demokrat Parti ve Saadet Partisi temsilcileri de katıldı.

Divan Başkanlığı’na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ seçildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajı okundu. Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, kongreye geçildi. Faaliyet, gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi. Kongreye tek aday olarak giren İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, teşkilatları 3 ay gibi bir kısa süre içinde kurmayı başardıklarını söyledi.

'KİMSEYE OY ÇALDIRTMAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, geçen yıl 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa Değişikliği referandum sürecinde, ‘Hayır’ bloğunda verdikleri mücadeleyi anlattı. Özdağ, “Emin olun 16 Nisan günü sandıktan ‘Hayır’ı çıkarttık, 51.7 gerçek devlet rakamı ‘Hayır’dır. Sandıkları sağlam tutuk, aynı 5 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Ama bir şeyi unuttuk, YSK’yı çaldılar, sandığı çalamayınca. Onun üzerine bakın 4 milletvekili YSK’ya gittik, başkanın odasına girdik ve hesap sorduk. Bu 4 milletvekilinin 4’ü de şimdi İYİ Parti’de. Böyle yapmam (eliyle 4 rakamını gösteriyor) yanlış anlaşılmasın. Şimdi basın fotoğraf çeker, ‘Ümit Özdağ ‘Rabia’ işareti yaptı’ der. Yok, bunlar 4 İYİ Parti milletvekili. Korkunun en somut göstergesi en son çıkarılması için çalışılmaya başlanan seçim yasasındaki değişikliktir. Ne korkmuşlar ya. Öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar ki; bir tek maddeye indirgenebilir. Nedir o madde. Seçimlerde her türlü hile AKP lehine yapılabilir. Ama bilin ki artık İYİ parti var ve biz adamın canına okuruz. Hiç kimseye hile yaptırtmayız. Türk halkının sandığa attığı oyun sandıktan o şekilde çıkmasını sağlayacağız. Buna yemin ediyoruz. Kimseye oy çaldırtmayacağız, çaldıran da bunun hesabını verecek” dedi.

'İKTİDARA MİLLİ BİRLİĞİ YENİDEN TESİS İÇİN GELİYORUZ'

“İktidara intikam için gelmiyoruz, yeniden inşa için geliyoruz. Biz düşmanlık için gelmiyoruz, dostluk için geliyoruz. Milli birliğimizi yeniden tesis etmek için geliyoruz” diye Prof. Dr. Özdağ, şunları söyledi:

“Bakın Afrin’de ordumuz şimdi bir terörle mücadele operasyonu veriyor. Hepimizin birleşmesi gerektiği bir an. Bu anda bile ayrışma istiyor Erdoğan. ‘Millet Afrin’deki operasyonun arkasında, Kemal ve arkadaşları hariç’ diyor. Kemal ve arkadaşları dediği Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’liler. Bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu nasıl bir ayrıştırıcı zihniyet. Bu nasıl bir düşmanlaştırıcı zihniyet. Bu nasıl kabul edilir. Doğrusu biz işte bu dilin, bu politikanın sona ermesi gerektiğine inanıyoruz siyasette. Onun yerini tekrar milli birliğimizi ön plana çıkartan bir anlayışın alması gerektiğine inanıyoruz.”

İKTİDAR ZIR DELİ PROJE İLE GELİYOR

İYİ Parti’nin akıllı üretim, istihdam ve israftan vazgeçmiş bir Türkiye hedefiyle yola çıktığını belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, “İktidar ise Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul. Marmara Denizi’ni yok edecek bir proje. Allah korusun bu proje gerçekleşirse emin olun, 15-20-25 sene sonra bu coğrafyada yaşayan her Türk vatandaşı o projenin altına oyuyla dahi destek olan herkese beddua okuyacak. Çünkü bu coğrafya yaşanmaz hale gelecek. Çanakkale yaşanmaz hale gelecek. Bütün Marmara Denizi ölecek. Bir kuruş ekonomik getirisi yok. 65 milyar TL harcayacaklar buna. Neymiş, inşaat şirketlerine rant kazandıracaklarmış. Başkalarına da rant kazandıracaklar. Biz üretim diyoruz, istihdam diyoruz ve akıllı üreten israftan vazgeçmiş bir Türkiye diyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi ve tek aday olan İrfan Dehmen, İYİ Parti’nin Çanakkale İl Başkanı seçildi. İl Başkanı Dehmen, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a, seramikten yapılmış Troia Atı minyatürü hediye etti. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
il ve ilçe parti bürolarında paraları nerden buldunuzda? lüks masa koltukları nasıl aldınız ? ledli lüks tabelaları nasıl aldınız? cadde üstünde tuttunuğunuz dükkanların kirasını nerden karşılıyorsunuz? hadi doğruyu söyleyin israilmi destek oldu, soros vakfımı alman elbert vakfımı masonlarmı kim sizin finansörünüz ? size kukla çubuğu takıp oynacak güçler kimler
Benim oyum Ümit reisin olduğu yeredir. Onun milliyetçiliğinden de vatanperverliğinden de, bilgisi deneyimi ve karar verme yetisinden de şüphem yok.
AKP eğer %50'yi geçemezse işi çok zor,yavaş yavaş dağılmaya başlar.
işde bunlardanda bir cacık olmaz vatandaşı kaz göruyorlar ysk en güzel kararı verdi sabah sabah kalktım oy vermeye gitdim sandık başındaki ayıoğlu ayı zarfı mühürlemedi ya kasten ya unutdu.vatandaş olarak benim oyum niye iptal olacak sandık başındaki ayıya bir ceza varmı yok kimin yaptığı belli değil bu seçimde inşallah banada mühürsüz zarf rastlar nasıl hır çıkarıyorum orada
2019 SEÇİMİNDE ULUSARARASI GÖZLEMCİ İSTENMELİ. HİLE OLACAĞI GARANTİ.
Şimdiden iftiraya başladınız ben defalarca sandıkgörevlisi olarak görev aldım hiç ama bir kimsenin oyu kimseye sayılmadı bundan önceki seçimlerden de mühürsuz zarflar vardı hepsinde de seçim kurulu hep geçerli saydı sizler daha şimdiden çıkar kavgalarına girdiniz ne olduğunuz beli oldu
RABİA İŞARETİNİN ANLAMI BELLİ NİYE GOCUNUYORSUN..YANLIŞ ANLAŞILMASIN DİYOR BİRDE ..TEK VATAN TEK DEVLET TEK BAYRAK TEK MİLLET ..DEMEK ZOR ÖYLEMİ KOCA PROF SÖYLEDİĞİ LAFA BAK..
kedi ciğer hesabı hala havanda su döğme Bu oluşum zaten ölü doğdu şimdilerde ABD FETO bu oluşumu cilalayıp duruyor Şak şuka şaka şuka Bu adam ta türkeş zamanında bile şaibeli harekleri vardı MHP yi ele geçiremeyeince ABD emri ile meral ablalarının kollarının altına girip güya parti kurdular alacakları oy söyliyeyim bir defaya mahsus %04 Bazıları oy kaygısına düştü Sandık başındaki görevlilerin mühür basmadıkları suçtur ama oy geçerlidir Çünki YSK nın mührü vardır aynı zamanda oy pusulaları Filgramlıdır zırvalamanın gereği yok
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