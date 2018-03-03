Ümit Özdağ: Erdoğan, halka psikolojik operasyon yapıyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda savaş ve zafer stratejisi uyguladığını öne sürerek, "Erdoğan ve terörle mücadeleyi savaş olarak takdim etmeye çalışıyor. Afrin'de savaş yok, Afrin'de terörle mücadele var. Türk ordusu daha büyük operasyonlar yaptı. 50 bin kişiyle operasyon yaptık biz. Bu bir terörle mücadele. Sefer görev emrinden bahsediyor. Bilmiyor mu buna ihtiyaç olmadığını, biliyor. Hemen arkasından da söylüyor. Böyle bir ihtiyaç yok, niye söylüyorsun o zaman? Psikolojik operasyon yapıyor halka" dedi.

Tekirdağ'da partisinin il kongresine katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin Türk siyasetine girmesi ile birlikte, bütün dengelerin köklü bir şekilde değiştiğini söyledi. Özdağ, "Türkiye için uzun, karanlık süren ve her geçen gün ülkemizi daha büyük bir karanlığın içine götüren bu statüko yılları, AKP'li yıllar için artık bir değişim umudu belirdi, İYİ Parti'nin siyasete girmesi ile. Bütün anketler İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun, sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı ile ikinci turda biteceğini gösteriyor. Bundan dolayı kısa bir süre önce AKP Genel Başkanı, basına da geçen gün konuştu. Yaptırmayı çok sevdiği ve siyasette de gerçekten çok iyi faydalandığı anket yaptırmalara ara verdiğini söyledi. Ve 'Artık anketlere güvenmiyorum, 3 ay süre ile anket yaptırmayacağım' dedi. Çünkü anketlerden istediği sonuç çıkmıyor" dedi.

'SURİYELİLERE GERİ DÖNECEKLERİ BİR VATAN VERECEĞİZ'

Yanlış dış politikaların izlendiğini öne süren Özdağ, "Milli birliği tekrar tesis etmek için atmamız gereken çok ciddi adımlar var. 2011 sonrasında izlenen yanlış Suriye politikasının Türkiye'ye ödettiği en önemli bedellerden bir tanesi, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıdır. Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen gibi bir felaket getirmesin. Bu 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de kalması düşünülemez. Biz İYİ Parti olarak söz veriyoruz size, Suriyelilere vatandaşlık değil, Suriye'de geri dönecekleri bir vatan vereceğiz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurlara yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Özdağ, bunun bir savaş değil terörle mücadele operasyonu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından savaş ve zafer stratejisi uygulandığını iddia eden Özdağ; "Artık Türk halkına sunacak hiçbir şeyiniz kalmadığı için bir savaş ve zafer stratejisi benimsemiş Erdoğan ve terörle mücadeleyi savaş olarak takdim etmeye çalışıyor. Afrin'de savaş yok, Afrin'de terörle mücadele var. Türk ordusu daha büyük operasyonlar yaptı. 50 bin kişiyle operasyon yaptık biz. Bu bir terörle mücadele. Sefer görev emrinden bahsediyor. Bilmiyor mu buna ihtiyaç olmadığını, biliyor. Hemen arkasından da söylüyor. Böyle bir ihtiyaç yok, niye söylüyorsun o zaman? Psikolojik operasyon yapıyor halka. Çünkü artık vaat edeceği bir şey kalmadı" dedi.

'KANAL İSTANBUL, ÇILGIN DEĞİL ZIRDELİ BİR PROJEDİR'

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, bu projenin ülkenin geleceğine yapılmış bir kötülük olarak nitelendirdi. Özdağ, "Adı üzerinde çılgın proje, Türkiye'nin sadece bu gününü değil, geleceğini de yok edecek bir projeden bahsediyorum. Marmara Denizi'nin pis kokan ve hiçbir canlının yaşamadığı bir çevre felaketine çevirecek bir projeden bahsediyoruz. Bunu İYİ Parti olarak millete anlatacağız. Bu sadece bugüne yapılmış bir kötülük değil, bu coğrafyaya ve bu milletin geleceğine yapılmış bir kötülüktür. Çılgın falan değildir. Bu resmen zırdeli bir projedir" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ kongresinde tek liste ile gidilen seçimde Seval Erkan, il başkanı oldu.