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Ümit Özdağ Hepimizin birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinde çeşitli siyasi görüşlerden kişiler bulunduğunu belirterek, Hepimizin üzerinde birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür dedi.

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinde çeşitli siyasi görüşlerden kişiler bulunduğunu belirterek, Hepimizin üzerinde birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mersin'in Anamur ilçesinde partisince düzenlenen 'Tamam mı, devam mı' adlı konferansta katıldı. Konferans, Anamur Belediyesi'nin 2 bin kişilik çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Türe, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, İlçe Başkanı Erdal Bulut ve vatandaşların katıldığı konferansta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Partimizde siyasi kimliğini kaybetmemiş iyi insanlar var. Benim siyasetteki liderim, rahmetli Alparslan Türkeş'tir. İYİ Parti'de, merhum Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı lider olarak gören iyi insanlar var. Hepimizin üzerinde birleştiği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletini ayrıştırma politikasının önüne geçmek için bu birlikteliği oluşturduk. Böylece milli birliği tesis etmek ve bu birlikteli bütün vatan sathına yaymak için yol çıktık diye konuştu. Konferansın ardından İYİ Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı.

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