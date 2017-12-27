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Ümit Özdağ: Silahlanma anormal düzeydeyken nasıl böyle KHK çıkartırsınız

POLİTİKA HABERLERİ | 27.12.2017 15:45 | Son Güncelleme 12 saat önce

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, son KHK'ya ilişkin "Verilere göre toplumda silahlanma anormal düzeyde. Böyle bir ortamda nasıl böyle KHK çıkartırsınız, nasıl bunun arkasında durmaya devam edersiniz?" dedi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ 696 sayılı KHK'ya ilişkin şunları söyledi: "Erdoğan'ın 15 Temmuz FETÖ darbesini, otoriter, kişisel rejimini kurmak için bir araç olarak kullandığını bir kez daha gösterdi. Bu düzenlemenin sakın 15-16 Temmuz ile sınırlı olduğunu söylemeyin. Buna ne çocuklar inanır ne de başka kimse? Bu, doğru değil. Sizin parlamenter demokratik sistemi savunanları 'darbeci, terörist' olarak nitelendirdiniz. Bu sistemi savunanlara saldırılsaydı ve bu KHK'ya atıfta bulunsalardı ne olurdu? O zaman bu KHK yoktu ama artık var. Bunun izahı yok. Verilere göre toplumda silahlanma anormal düzeyde. Böyle bir ortamda nasıl böyle KHK çıkartırsınız, nasıl bunun arkasında durmaya devam edersiniz? İç savaşın kazananı olmuyor. İç savaşın sadece dış kazananı oluyor. Allah bu toplumu böyle bir felaketten korusun. Birçok düşman ülke Genelkurmay ve istihbarat karargahları, Türkiye'de böyle bir sürecin yaşanması için ellerini, avuçlarını ovuşturuyorlar ve bunun ötesinde planlar yapıyor olabilirler."

"TSK FETÖ'DEN TEMİZLENİRKEN TEKRAR MİLLİ ORDU KONUMUNA GELMESİ İÇİN POLİTİKA OLUŞTURULMALI"

Ümit Özdağ, kumpas davalarının TSK'ya zarar verdiğini anımsatarak üç ayaklı yeni bir milli güvenlik politikasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Özdağ şöyle konuştu: "Bu politikanın ilk ayağında milli birlik ve beraberliği güçlendirmek olmalıdır. Yıkılmayan iç cephe, mağlup olan orduları yeniden ayağa kaldırır. Bugün kağıt üzerinde çok güçlü bir Cumhurbaşkanısınız ama siz aynı zamanda milletin büyük kısmıyla duygusal bağı kalmamış bir Cumhurbaşkanısınız. Bu konu hakkında acil olarak tekrar düşünmelisiniz. Sizi benimsemeyen kişilerin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu kabul etmeli ve onları aşağılamaktan vazgeçmelisiniz. İkinci olarak, uluslararası ilişkilerde milli menfaatlerin öncelenmesi gerekiyor. Üçüncü olarak; TSK, FETÖ'den temizlenirken, tekrar milli ordu konumuna gelmesi için politika oluşturulmalı."

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