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Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kuruldu" iddiaları üzerine Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) açıklama yaptı. SADAT'a da yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan geldi.

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saygı Öztürk’e verdiği röportajda “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kuruldu” iddialarını dile getirdi. Meral Akşener’in açıklamlarına Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) yanıt geldi. SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Tank Kıdemli Albay Ali Coşar “SADAT’a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır” diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Halk TV’de canlı yayınlanan Türkiye Nereye programına katıldı, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

SADAT’ın açıklaması sorulan Özdağ, “Genel Başkanı böyle konularda hep temkinlidir. Sayın Akşener böylebir konuda açıklama yapıyorsa bunun muhakkak bir temeli vardır” dedi.

“NOKTA DA VEREBİLİRİZ”

Özdağ, şöyle devam etti: “Bir silahlanma süreci yaşanıyor. Son 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildi. Bakanlığın rakamı, çılgın bir silahlanma. Bir de ruhsatsız ve uzun namlulu ağır saldırı silahlı şeklindeki silahlanmadan bahsediliyor.

Diğer yandan sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde geçici nitelikli kamplar kuruluyor. Kuruluyor kaldırılıyor.”

Özdağ, bu kampların nerede kurulduğu yönündeki soruya ise şu karşılığı verdi: “Çok önemli değil nokta da verebiliriz. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. İhbardan sonra tutanak tutuluyor. ‘Siyasi konjonktür fazlasını yapmaya müsait değil’ diyor. Tam cümle bu.

Genel başkan, ‘hukuk bunlara el koysun, kim bunlar’ dedi. Nasıl fotoğraf çektiriyorlar. Kendilerine özle harekat adının veriyorlar.

“YAPMAYIN BUNU”

Türkiye’yi koruyacak meşru kuvvetler bellidir. TSK, Jandarma, polis, MİT. Bunun dışında hiç bir grup eline silah alarak gösteri yapamaz. Buna hükümet hoşgörü ile bakmamalıdır. Haberler sanal da gayet rahat dolaşıyorsa durum daha da vahim geliyor. Yapmayın bunu.

“GİZLİ SORUŞTURMA AÇILDI” İDDİASI

Tekrar ediyorum. Genel başkan savcılara seslendi. Aldığımız duyumlara göre böyle bir soruşturma açılmış. Gizli bir dosyadan bahsediliyor. Güzel bir adım. Hukuk bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmamalı. Öyle Halk Özel Harekat bırakın bunları…”

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz
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Meral Akşener ümit özdağ SADAT İYİ parti silahlı kamp

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
akp sandıkta kaybetse bile iktidarı bırakmaz.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
ülke mafyalaşmış haberimiz yok vay anam vay
Ümit Özdağ'ı sevin yada sevmeyin ama dürüst olun; yalanına hiç şahit olmadık. Vatan hepimiz vatanı, fakir insanların her şeyi ""Vatanıdır"" Vatan üzerine Laubalilik olmaz.
özel güvenlik birimleri görev yapıyorsa bunları eğiten kurumların olması gereklidir. ruhsatlı silahların suça katılımını bir açıklasalar, görülecekdirki ruhsatlı silahla suç oranı yok denecek kadar azdır.kanallarınıda bulmuşlar iyi atmalar.s,zde avrupa insan haklarına bildirin türkiyede terorist yetiştiriliyor diye.
sayin ozdag noktayi ver o zaman. ayrica agir silah dedigin ne pompali tufek mi agir silah agir silah ruhsatlanamaz. ayrica agir silahi nerden alabilirim boyle bir imkan yoktur. sadece kacak yollarla temin edersin. senin babsettrin agir silah gorunumlu av bayisi de satilan tufek veya pompali tufek. bunu da evet herkes alir av maksatli olarak alir. ha bunuda 30 yil oncede alabilirdim. benim dedmin vardi ruhsatli bahceye de domuza karsi kullanirdi. silahlanma dedigin bu. otesi varsa belge ile acikla milleti kandirma
bu silahlanmalara izin verenler yarın türkiyenin suriye gibi olmasını isteyenlerdir gruplar halinde çıkacak iş savaşın destekçisidir.
Silahlı suç çeteleri oluşmaya başlar... Cinayetler işlenmeye başlar..! Hepimiz '' DEVLET DÜŞMANI '' avına başlarız..! Yargısız infazlar olmaya başlar... TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE GÜVENİMİZ TAMDIR... HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN...Ne olacağı belli olmayan Silahlı Maceralara gerek yok...
çok önemli değil nokta yerlerde verebiliriz... ver ozaman kardeşim seni tutan mı var işiniz gücünüz hayal kurmak kaos ortamı yaratmak
Kafayı mı yediniz muhalefet bu kadar mı ucuzladı varsa bildiğiniz bir yer gidin polisle gazeteci ile devlet tepesine çökmezse vatandaş sorar hesabını yoksa sürekli topluma kara propaganda ile kargaşa salmak kimseye fayda sağlamaz yapmayın bunu hepimiz aynı gemideyiz
Böyle bir silahlanma varsa emin olun ülke değil ikiye en 8 - 10 parçaya bölünür !! Umarım bunu yapan yada yaptıranlar iç savaş hazırlığı için yapmıyordur, çünkü Yüce Allah korusun bütün Dünya Ülkemizin başına Akbaba gibi üşüşür ve kendilerine faydalı olan bütün bölgeleri ele geçirirler.. Vatanımızı ve İnsanlarımızı Allah korusun. :((((
Eğer doğru ise çok vahim. Bu silahlar ile kimi öldürecekler insanın aklından korkunç şeyler geçiyor.
Bütün diktatörler kaos terör kutuplaşma kan gözyaşı ile beslenir...TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarinin şerrinden ALLAH TÜRK milletini korusun...ALLAH'IM pkk acilimcisi megrici haburcu pyd koridor açan hainlerden TÜRK milletini kurtarsın... IYI gelsin Türkiye IYI Olsun... Aminnn...
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.rüşvet ayakkabı kutularıyla verilmiş.zarrab akp li bakanlara çuvalla rüşvet vermiş.emekli öğretmenin 2.5 milyon doları olmuş.suriyeye teröristlere tırlarla silah gönderilip 1 milyon kişi öldürtülmüş.1 milyon kişiyi öldürtenler değil tırları yakalayan savcılar hapsedilmiş.enis berberoğlu tahliye olmasın diye bir gece önce mahkeme heyeti hakimleri değiştirilmiş.basın susturlmuş.gazeteciler hapsedilmiş.rüşvet paralarıyla diktatörün basını kurulmuş.akp nin işlediği her suç fetö ile temizlenmiş.yargı sarayın kapısına bağlanmış.
milleti birbirine kırdıracaklar iç savaş çıkaracaklar amaçları ortada
15 temmuz ve benzeri olaylar için silahlanıp polis görevi üstlenecek olan ne yapacağı belli olmayan halka mahkeme bile edilmez diye KHK yı çıkardılar bu eğittikleri bence bu gibi olaylarda halkın içine sızdırıp kaos çıkartma peşindeler 7 Haziran’dan sonra yaptıkları gibi
O zaman KHK/696 devreye girecek... Demek ki malum yasa bunları korumak için çıkartıldı...
şimdi amerika israil ve avrupanın ekmeğine yağ sürüyoruz.tayyip erdoğan diktatörü iktidarını pekiştirmek için silahlı örgütler kuruyor diye haber yaparlar.arkadaşlar bu işlerin şakası yok.bu işin sonu saddam hüseyinin ırakına kadar gider.Türkiye devletinin mekanizmaları bellidir.bunun dışında kurulan herşey illegaldir
Ülkücü geçinirsiniz halk tv den çıkmazsınız. CHP nin kayığına bindiğiniz chp nin kanalına çıkmanızdan belli. Ülkücüyüm deyip ardınızdan yürüyenler içlerine sindirebiliyorsa devam etsinler. Gerçek ülkücüler durumun farkında. Lideriniz faili meçhuller başım üstüne der sonra çıkar kendi kabullendiği işlerle başkalarını suçlar. İyi CHP li olmuşsunuz hayırlı olsun. Eğer dediğiniz gibi bir oluşum varsa da devlet gerekeni yapar merak etmeyin...
Bireysel silahlanmaya neden karşı çıkarlar anlamıyorum eğitimini aldıkdan sonra yurt savunması amaçlı veya spor amaçlı her türk vatandaşı silah alabilir..
bu eğitim kampları kim için veriliyor tam anlamış değilim bir düzgün anlatan olsa yada bende sorun var bilemedim
hayaliniz iç savaş çıkarmak ama yemez bu millet
O zaman TSK yönetime el koysun bu ne demek
yav arkadaş varmis vurmuş demeyin varsa ispat gösterin herkes inansin hep biseyler söyleyip boş cikinca geri çekiliyosunuz milletin kafasını karıştırıp bence siz böyle yaptık ca reis oyları 3 e katlar gider.
Gercek mi acaba ya..? Madem öyle cekin videoyu paylasın haber siteleri ve sosyal medyada..nasıl ki ögretmenin fırlamalıkta nirvana yapmış ögrenciye bir fiske vurmasini video kaydi yapip 7 gün konusuyorsak onlari da cekin hadi varsa cidden...?
Memleketi duman ettiler
İç savaşın ayak sesleri:(
ne bekliyorsun.madem biliyorsun savcıya dilekçe ile bildir.Sansasyonel feto ayakları yapmakla olmaz beyefendi
diktatör heveslisi faşist bozuntuları, çakma IŞİD mi olacaksınız? Türk ordusu ve polisi Başka ülkedekilere benzemez, sizi yok eder.
Çamur at izi kalsın da.Velhasıl artık adam gibi bi iş yapında millet oy versin.Silahlı kamp mış.Yav he..
Ümit ÖZDAĞ gibi tecrübeli bir siyasetçi bu iddiayi ortaya atıyorsa kimse yabana atamaz.. Devlet denen bir kurum hala varsa, yaşıyorsa , derhal gereğini yapmalı..yapmıyorsa ard niyet aranır..
Yalancısınız iftiracısınız nerde kanıtınız nerde görüntüler nerde fotoğraflar sadece lafla yalanla çamur atıyorsunuz.
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