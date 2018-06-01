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Ümraniye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ümraniye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

İSTANBUL, (DHA) Ümraniye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

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