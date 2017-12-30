Umreden dönen AK Partili Çalık, başını örttü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- UMREDEN dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katıldığı parti kongresine başörtülü geldi.
Başbakan Binali Yıldırım ile Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan Öznur Çalık, dönüşte örtünme kararı aldı. Çalık aldığı karardan sonra ilk kez bugün katıldığı kongrede başörtülü görüntülendi. Çalık, gazetecilerin örtünmesiyle ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, "Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin" diye yanıt verdi.
FOTOĞRAFLI
Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı
Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!
Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü
Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı
Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
2017 Türkiye'de ve dünyada nasıl geçti?
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum