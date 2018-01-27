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Umut Oran istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 10:54 | Son Güncelleme 10 saat önce

CHP’li Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal’in Suriye'de yaşanan süreci doğru analiz etmeyen, emperyalist ülkelerin PKK/PYD’ye verdiği silahları göz ardı eden bir açıklamayı kendisine danışılıp bilgi dahi verilmeden yayınlamasına tepki göstererek 3 yıldır sürdürdüğü Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Umut Oran istifa etti

Yaşanan sorunlardan AKP hükümetlerinin sorumlu olduğunu belirten Umut Oran, “Ancak bunların ve sayılabilecek binlerce gerekçenin varlığı, Mehmetçiğimizin teröre karşı haklı ve meşru bir mücadele verdiği gerçeğinin önünde değildir” dedi.

İstifasını bu sabah erken saatlerde yaptığı yazılı açıklama ile duyuran CHP’li Umut Oran, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Benim için siyaset; şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak değil, bedeli ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası için ilkeli durmayı başarmak ve zamanı gelince taşınan tüm unvanlardan vazgeçebilmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve CHP’nin ebedi Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğim ilk şey: Bireysel ikbali yok sayıp milletin bekası için mücadele etmektir. Bu anlamda siyasi hayatımda attığım her adımda referansım büyük Türk milleti ve onun bekası olmuştur.

2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan “SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!” başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum.

Zira Mehmetçiğin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum. Açıklanan metnin “bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye Devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini” düşündüğüm için “kabul edilemez” buluyorum.

PKK-PYD-YPG, İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN VE SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN ÖRGÜTLERDİR!

Dünyanın dört bir yanındaki sol, sosyal demokrat, demokratik sosyalist ve işçi partilerinin çatı kuruluşu olan ve bir dayanışma örgütü vazifesi gören Sosyalist Enternasyonal, köklü geçmişine aykırı olarak ve bu konuda benim tüm uyarılarıma rağmen PYD’ye karşı gerekli tavrı ve tepkiyi halen gösterememiştir. Oysa PYD’nin, farklı isimler altında hüküm sürdüğü Kuzey Suriye’deki bölgelerde/kantonlarda oluşturduğu birimlere bağlı silahlı grupların sistematik olarak uyguladıkları “baskı, şiddet, zorla yerinden etme, yerleşim yerlerinin bilinçli olarak tahrip edilmesi, gözaltında kaybetme, yargısız infaz, keyfi tutuklama, işkence, tehdit, zorla kaçırma, çocukların ve kadınların zorla silahlı mücadeleye katılması” gibi uygulamalar pek çok bağımsız kurum ve organizasyon tarafından yerinde tespit edilmiş ve raporlaştırılmıştır.

Başta Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) olmak üzere, Suriye İnsan Hakları Örgütü (The Syrian Network for Human Rights), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, bağımsız gazeteciler ve Suriye dışına göç etmek zorunda kalan mültecilerin ortaya koyduğu gerçekler, insan hakları ihlallerinin ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemlidir.

Tüm veriler göz önüne alındığında PKK-PYD’nin ve farklı adlar altında kontrol ettikleri yapıların sistematik olarak şiddete başvurdukları, sivil halkı hedef aldıkları, etnik temelde ayrımcılık yaptıkları, bölgede yaşayan Araplar ve Türkmenler başta olmak üzere tüm etnik ve dini grupları topraklarından etme ve evlerini geri dönülemeyecek şekilde tahrip etme uygulamalarına başvurdukları, özerk bölgelerde yönetimi elinde tutan grupların Suriye hukukunu kabul etmedikleri gibi, kendilerinin ilan ettikleri kurallara da uymadıkları görülmektedir.

AKP HÜKÜMETLERİ YAŞANAN OLAYLARIN SORUMLUSUDUR!

Elbette PKK-PYD’nin, AKP hükümetleri tarafından Ankara’da “kırmızı halıyla karşılanması, öz Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolunun düşmana teslim edilerek ricat edilmesi, açılım adı altında şehirlerin bombalarla doldurulmasına göz yumulması ve bölge gerçeklerine aykırı diplomasi yolları uygulanması sebebiyle bugün yaşanan sorunların sorumlusu AKP hükümetleridir. Ve hiç şüphe yoktur ki AKP hükümetleri bugüne kadar kamu diplomasisi alanında hiçbir anlamlı çalışmanın içinde olmamış ve dünyanın her yerinde AKP üzerinden yükselen bir Türkiye düşmanlığı yaratmıştır. Mezhepçi, hayalci, stratejik olarak sığ, yalnızlığı diplomatik bir değer olarak gören AKP anlayışının ardı arkası kesilmeyen hataları yadsınamaz olarak yaşanan tüm sorunların merkezindedir. Ve bu zihniyetin kendi yarattığı sorunları çözme kabiliyeti de yoktur. Türkiye için yegâne kurtuluş, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi aklı ve bilimi referans alarak tüm bölgeye model olacak laik, demokratik bir sosyal hukuk devletinin inşasıdır.

Ancak bunların ve sayılabilecek binlerce gerekçenin varlığı, Mehmetçiğimizin teröre karşı haklı ve meşru bir mücadele verdiği gerçeğinin önünde değildir.

SOSYALİST ENTERNASYONAL BİLDİRİSİ USUL OLARAK DA SORUNLUDUR!

İçeriğine katılmadığım bildirinin hazırlanmasının hiçbir aşamasında “bilgilendirilmemiş olmam” ve bir gece ansızın Enternasyonal’in web sayfasında bildiriyle karşılaşmam usul olarak da asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Enternasyonal geleneklerine uymayan ve “oldu-bittilerle” fiili durum yaratma gayesi güden bu tavrı her anlamda kınadığımın da bilinmesini isterim. Zira solun evrensel değerleri arasında üye ülkenin partisinden habersiz “bildiricilik oynamak” olmadığı gibi, hayatının her anında demokrasiyi, katılımcılığı ve diyalogu savunmuş biri olarak benim de ülkeme ve partime yapılan böyle bir saygısızlığı kabul etmem mümkün değildir.

İstifam, usul ve esas olarak sorunlu hiçbir açıklamaya boyun eğmeyeceğimin bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Sosyalist Enternasyonal, özeleştiri mekanizmasını çalıştırmak ve üyelerinin haklarına saygılı, katılımcılığı ön plana çıkarmış, demokratik bir işleyişi hayata geçirmek zorundadır.

BUNDAN SONRASI CHP ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUĞUNDADIR.

Terörle mücadele eden Mehmetçiğe, 41 yıldır SE üyesi olan partime ve şahsıma yönelik “ağır bir saldırı” olarak gördüğüm “korsan bildiri” sebebiyle istifamın ardından kurumsal değerlendirmeyi yapmak Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Devlet kuran, devrimler yapan, Türkiye’yi muasır medeniyetlerin ötesine taşıma kararlılığında olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu haksız ve hukuksuz uygulama karşısında “atacak adımlarının” olduğuna eminim.

TÜM UNVANLARIMDAN SIYRILMIŞ OLARAK PARTİLİLERİMLE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUM!

Mustafa Kemal’in askeri ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin sıradan bir neferi olmayı mücadele etmek için yeterli gören benim için, hiçbir unvana sahip olmadan partililerimle beraber yol yürümek başlı başına bir gurur vesilesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümle Atatürk’ün iki büyük eseri için çalışmaya devam edeceğim. Bütün olumsuzluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen her bir Cumhuriyet Halk Partilinin beni anladıklarını ve desteklediklerini biliyorum. Her biriyle omuz omuza yürüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Umut Oran Sosyalist Enternasyonal

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Hayret.. Emre Uslu ile FETÖ den gelecek para konusunda pazarlık yapan Umut ORAN.. İlkeler, ahlak falan filan vs... Ohaaa olduk yani.... Kısmen doğruyu bulmana sevindik... Daha öğreneceğiniz çok şey var çocuk...
Siyasî bütün fikirlerine katılmam ama bu dik duruşunu alkışlıyorum ve şunu diyorum batı hiçbir zaman bizim ıyi olmamızı istemez çünkü her daim bizi düşman gördüler siyasi olarak farklı düşünmemiz kadar normal birşey olmaz ama mesele VATAN olunca biriz Allah birliğimizi bozmasın.
iyi etmiş. .umut oran beyede bu yakışır..
sizi tebrik ediyorum..
İşte bu yazdıkların CHP bin tavanına hitap ediyor birde Kılıçdaroğlu nun Mehmetçiğe dua ederken yuhalayan PKK sevicilerine
CHP yavaş yavaş gerçek ATATÜRK MİLLİYETÇİSİ kimliğine dönmeye başladı..arkadaşlar sağ görüşlü biri olarak UMUT ORAN ı tebrik ederim..kendi görüşündeki insanların yanlışınıda eleştirmesini biliyor..aynı şekilde her partinin yanlışını bu şekilde kendi içinde eleştirirse bu ülke yeminle dünyanın en güçlü ÜLKESİ haline gelir..
Sosyalist Enternasyonal ile katil pkk pyd nin sosyalistliği devrimciliği aynı emperyalizme karşıyız derler dünyanın en büyük emperyalist olan abd nin kucağına otururlar.Ayrıca Umut Oranın bu tepkisi gayet yerinde helal olsun.
Sizin desteğiniz de ancak bu kadar olur. Parti başkanınız PYD terör örgütü değil diye açıklama yapmıştı zamanında. PYD ye sırtını yaslayanlarla "iyi salladık" diye ortaklığınızı ilan edeli çok olmadı daha. Gezide yakıp yıkanları alınlarından öpüp, çukura gömülen teröristlere arkadaşlar diyecek kadar çok seviyordunuz hainleri. Şimdi ise kendi yediğiniz haltları unutup hükümete saldırıyorsunuz. İstifa ettiğiniz örgüt en başından beri PYD ile iş tutuyordu. Yeni mi anladınız? Siz önce İstanbul il başkanınız gibi açık olarak teröristlere destek mesajları atmış zatları temizleyin partiden...
şimdi sen nerden istifa ettin. makam mevki felan diyorsun da ne makamıymış bu. silahlar gönderilirken sesin cikmadida simdimi istifa ediyorsun. başkan yardımcılığı görevinden diyor birde. seni izleyen olmamış kendi oluşturduğunuz kurumdan istifa ediyorsun sebep basın açıklaması felan fişman sorumlusu hükümet yok yaaa. PKK-PYD-YPG, İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN VE SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN ÖRGÜTLERDİR" demişsin yeni mi anladınız bunu. bide reklam olsun diye makam mevki den bahsediyorsun kim ipler SE yi ya ????
Onurlu bir tepki.
1.ERGENEKON VE BALYOZDA HAPSETTİ. 2.GENELKURMAY BAŞKANINI TERÖRİST BAŞI YAPTI HAPSETTİ. 3.15 TEMMUZDA BOĞAZ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE BOĞAZLANIP ÖLDÜRÜLMESİNE SEBEP OLDU. 4.15 TEMMUZDA FETÖCU DENİLEREK BİNLERCE SUBAY,ASSUBAY,UZMAN ÇAVUŞ SOKAĞA ATILDI. 5.SURİYE EL BAB DA DİRİ DİRİ YAKILMASINA SEBEB OLDU. 6.SURİYE EL BAB DA RUS VE SURİYE UÇAKLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNE SEBEP OLDU. 6.ASKERİ OKULLARI,HARP OKULLARINI KAPATTI.
Bende AKP ye oy verdim ancak senin gibi adamları görünce gerçek CHP bu diyorum Akp'li değilim sadece oy verdim inşallah sen ve senin gibi gerçek demokrasi ile bağdaşan insanlar Chp 'nin başına gelir ve ister muhalefet olsun ister iktidar olsun bu vatan için emek verirsiniz Sahte kabadayılıkları bırakıp milletini düşünen güzel insana Slm olsun Herşeyi hükümet karşıtı diye eleştirmek ayrı vatan söz konusu olunca taraftarlığı bırakıp ASKERİN yanında olmak ayrı
3 senedir yardimciligini yapiyorsun yenimi anladin neye hizmet ettiklerini kandirildinmi yoksa .. basiniz sikistimi mustafa kemal baska birsey bilmiyorsunuz bunu ancak kendi zihniyetinize yedirirsiniz ataturku yillardir her isinize alet ediyor sonra ataturk deyip yine siyriliyorsunuz...
çok şerefli bir davranış ülkemizde bu olay diğer siyaset adamlarınada örnek olmalı birileri aldıkları madalyaları geri iade etmelimi
bunuda harcadılar
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