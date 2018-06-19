Ünal, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta seçim çalışmalarına devam etti.

Ünal, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYGEM) Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" programının ardından Memur-Sen Kahramanmaraş Şubesini ziyaret etti.

Burada sendika üyelerinin talep ve temennilerini dinleyen Ünal, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Borsasına geçerek Başkan Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Mahir Ünal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Eren Kültür Derneği ve Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret etti.

