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Ünal, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sendika ve meslek örgütlerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta seçim çalışmalarına devam etti.

Ünal, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYGEM) Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" programının ardından Memur-Sen Kahramanmaraş Şubesini ziyaret etti.

Burada sendika üyelerinin talep ve temennilerini dinleyen Ünal, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Borsasına geçerek Başkan Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Mahir Ünal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Eren Kültür Derneği ve Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş seçim

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