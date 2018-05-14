Ünal'dan seçim sürecinde FETÖ uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sürecinde, FETÖ'nün manipülasyonları, sabotajları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada bunların farklı siyasi kesimlere mensupmuş gibi belli hesaplar üzerinden neler yaptıkları ortada. Bunları biliyoruz, takip ediyoruz." dedi.

Ünal, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Seçimler için AK Parti, MHP ve BBP liderlerinin de olduğu ortak bir miting planlamanız var mı?" sorusu üzerine Ünal, miting planlamasını henüz yapmadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere zaten sürekli sahada olduklarını bildirdi.

Ramazan ayının geldiğini, gürültülü seçim kampanyaları düşünmediklerini belirten Ünal, sakin, sükunetli, insanların sıkıntılarını dinleyip, çözüm üreten bir yol izleyeceklerini ifade etti.

"BBP'den kaç isim AK Parti listelerinden milletvekili adayı olacak?" sorusuna Ünal, "BBP ile sayı konuşmadık. Zaten bu ne bize ne BBP'ye yakışmaz. Biz işimizi istişareyle yaparız. Oturup da bunun bir pazarlığını sahiden yapmayız." yanıtını verdi.