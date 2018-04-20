HABER

Üniversite sınavı tarihinin değiştirilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Balbay: "Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum." dedi.

Balbay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 5 temel sorunun eğitim, dış politika, ekonomi, toplumsal barış ve demokrasi olduğunu söyledi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin 2003 yılından bu yana defalarca değişen sistem ile mağdur edildiğini savunan Balbay, bu durumun da hem velileri hem de öğrencileri yıprattığını ifade etti.

Üniversiteye giriş sınavı için açıklanan 24 Haziran tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildiğini anımsatan Balbay, şöyle konuştu:

"Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum. Bir ömrü çocuklarınızın sağlıklı eğitim alması için geçireceksiniz, ondan sonra da sistem sürekli baştan sona değişecek. Buradan sadece bu yıl üniversite sınavına girecek 2 milyon 300 bin öğrenci ve ailesine, 2 Haziran'da lise yerleştirme sınavına girecek 990 bin aile ve öğrenciye sesleniyorum; sizler 'hayatınızda en önemli şey nedir?' sorusuna 'çocuklarım' cevabını veriyorsunuz. 'Çocuklar için en önemli şey nedir?' sorusuna da 'iyi bir eğitim' cevabını veriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de eğitimin geldiği nokta ortada. Seçim sizin. Çocuklarınız mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tercih sizin. Bütün bu değişikliklerin ardından iktidarı değiştirmenin vaktidir. Bunu bir şans olarak değerlendirin ve bu düzeni değiştirin. Sizin için sürekli karar değiştiren bu yapıyı değiştirin."

Mustafa Balbay, Maarif Vakfının internet sitesinde inceleme yaptığını ve vakfın 21 ülkede sadece 207 okulu kendilerine çekebildiğini ifade eden Balbay, "ABD'deki okul sayısı 300'ün üzerindeyken, kendilerine çektikleri okul sayısı 4. Bosna Hersek'te 30'dan fazla okul var, Maarif Vakfının kendi bünyesine katabildiği okul sayısı 2. Bu tablo gösteriyor ki tüm dünyaya ilen ettikleri FETÖ ile mücadelede de sınıfta kalmışlar." diye konuştu.

Bir gazetecinin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek" yanıtını verdiğini anımsatarak, "iyi" söyleminin ne anlama geldiğini sorması üzerine Balbay, "İYİ Parti iyi bir aday çıkarabilir ama biz pekiyiyi arıyoruz. Bizim hedefimiz pekiyi." dedi.

Balbay, CHP'nin aday adaylarıyla ilgili başka bir soruya, "Türkiye'yi ayrıştıran, tüm sorunları ağzına yüzüne bulaştıran Erdoğan karşısında CHP kimi gösterse o daha iyi bir aday olur." karşılığını verdi.

AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay eğitim sistemi TBMM

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.