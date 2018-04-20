Üniversite sınavı tarihinin değiştirilmesi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum." dedi.

Balbay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 5 temel sorunun eğitim, dış politika, ekonomi, toplumsal barış ve demokrasi olduğunu söyledi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin 2003 yılından bu yana defalarca değişen sistem ile mağdur edildiğini savunan Balbay, bu durumun da hem velileri hem de öğrencileri yıprattığını ifade etti.

Üniversiteye giriş sınavı için açıklanan 24 Haziran tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildiğini anımsatan Balbay, şöyle konuştu:

"Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum. Bir ömrü çocuklarınızın sağlıklı eğitim alması için geçireceksiniz, ondan sonra da sistem sürekli baştan sona değişecek. Buradan sadece bu yıl üniversite sınavına girecek 2 milyon 300 bin öğrenci ve ailesine, 2 Haziran'da lise yerleştirme sınavına girecek 990 bin aile ve öğrenciye sesleniyorum; sizler 'hayatınızda en önemli şey nedir?' sorusuna 'çocuklarım' cevabını veriyorsunuz. 'Çocuklar için en önemli şey nedir?' sorusuna da 'iyi bir eğitim' cevabını veriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de eğitimin geldiği nokta ortada. Seçim sizin. Çocuklarınız mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tercih sizin. Bütün bu değişikliklerin ardından iktidarı değiştirmenin vaktidir. Bunu bir şans olarak değerlendirin ve bu düzeni değiştirin. Sizin için sürekli karar değiştiren bu yapıyı değiştirin."