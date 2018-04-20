Üniversite sınavı tarihinin değiştirilmesi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum." dedi.
Balbay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 5 temel sorunun eğitim, dış politika, ekonomi, toplumsal barış ve demokrasi olduğunu söyledi.
Lise ve üniversite öğrencilerinin 2003 yılından bu yana defalarca değişen sistem ile mağdur edildiğini savunan Balbay, bu durumun da hem velileri hem de öğrencileri yıprattığını ifade etti.
Üniversiteye giriş sınavı için açıklanan 24 Haziran tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildiğini anımsatan Balbay, şöyle konuştu:
"Eğitim sisteminin yıllar içerisinde yaşadığı bu kadar değişiklik karşısında çocuklarını son değişiklik ile 30 Haziran'da sınava sokmaya çalışan ailelere ve öğrencilere üstün sabır madalyası verilmesini öneriyorum. Bir ömrü çocuklarınızın sağlıklı eğitim alması için geçireceksiniz, ondan sonra da sistem sürekli baştan sona değişecek. Buradan sadece bu yıl üniversite sınavına girecek 2 milyon 300 bin öğrenci ve ailesine, 2 Haziran'da lise yerleştirme sınavına girecek 990 bin aile ve öğrenciye sesleniyorum; sizler 'hayatınızda en önemli şey nedir?' sorusuna 'çocuklarım' cevabını veriyorsunuz. 'Çocuklar için en önemli şey nedir?' sorusuna da 'iyi bir eğitim' cevabını veriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de eğitimin geldiği nokta ortada. Seçim sizin. Çocuklarınız mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tercih sizin. Bütün bu değişikliklerin ardından iktidarı değiştirmenin vaktidir. Bunu bir şans olarak değerlendirin ve bu düzeni değiştirin. Sizin için sürekli karar değiştiren bu yapıyı değiştirin."
Mustafa Balbay, Maarif Vakfının internet sitesinde inceleme yaptığını ve vakfın 21 ülkede sadece 207 okulu kendilerine çekebildiğini ifade eden Balbay, "ABD'deki okul sayısı 300'ün üzerindeyken, kendilerine çektikleri okul sayısı 4. Bosna Hersek'te 30'dan fazla okul var, Maarif Vakfının kendi bünyesine katabildiği okul sayısı 2. Bu tablo gösteriyor ki tüm dünyaya ilen ettikleri FETÖ ile mücadelede de sınıfta kalmışlar." diye konuştu.
Bir gazetecinin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek" yanıtını verdiğini anımsatarak, "iyi" söyleminin ne anlama geldiğini sorması üzerine Balbay, "İYİ Parti iyi bir aday çıkarabilir ama biz pekiyiyi arıyoruz. Bizim hedefimiz pekiyi." dedi.
Balbay, CHP'nin aday adaylarıyla ilgili başka bir soruya, "Türkiye'yi ayrıştıran, tüm sorunları ağzına yüzüne bulaştıran Erdoğan karşısında CHP kimi gösterse o daha iyi bir aday olur." karşılığını verdi.
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