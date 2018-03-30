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Ünüvar: “Adanalı, Cumhurbaşkanımız bağrına basacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana halkının, 1 Nisan Pazar günü saat 12:00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bağrına basacağını söyledi.Ünüvar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Adana 6.

Ünüvar: “Adanalı, Cumhurbaşkanımız bağrına basacak"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana halkının, 1 Nisan Pazar günü saat 12:00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bağrına basacağını söyledi.
Ünüvar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere pazar günü Adana’da olacağını belirterek, "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalışan, mazlum ve mağdurların yanından asla ayrılmayan Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandırarak, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleşecek kongre öncesi halkımızla buluşacak. Adana halkımızın, Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayıp, bağrına basacağına hiç şüphe yoktur. Bu vesileyle tüm halkımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet eder, saygılar sunarım" dedi.

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