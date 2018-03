Ünüvar: “Bizim davamız insanlığa hizmet davası”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti davasının; ülkeye, ümmete, insanlığa hizmet davası olduğunu söyledi.

Çukurova’da Bilal Solak, Yüreğir’de ise Nihat Dalbudak’ın başkan seçildiği AK Parti 5. İlçe Gençlik Kolları kongrelerinde partililere hitap eden Ünüvar, kongrelerin basit bir makam, mevki ve koltuk değişimi olmadığını ifade etti. Göreve yeni seçilenlerin en temel görevinin, devraldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak olduğunun altını çizen Ünüvar, “Esasında burada yaşanan, davanın bir arkadaşımızdan diğer bir arkadaşımıza devredilmesi. Dava çok önemli. Kısa ömrümüzde bu şehre, bu ülkeye, bu ümmete ve bu insanlığa ne yaptık? Bütün davamız bu. Bizim idealimiz var. Peyami Safa ‘idealizm, davası için her şeyi feda etmektir’ der. Bizler de bu ideal için; her türlü sıkıntıyı, her türlü meşakkati çekmek için göreve talip oluyoruz” dedi.

“AK Gençlik en önemli gücümüz”

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda, gençlerin enerjisini, heyecanını, vizyonunu ve misyonunu her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Ünüvar, “AK Gençlik bizim en önemli gücümüz” diye konuştu.

Gençlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 1 Nisan’da gerçekleştirilecek AK Parti İl Kongresi’nde Adana’nın sesini bütün Türkiye’ye duyuracağına inandığını ifade eden Ünüvar, “Hamdolsun kongrelerimiz çok coşkulu ve heyecanlı geçiyor. Çünkü milletimiz bize güveniyor. Bakınız şu anda yürüyen çok önemli bir operasyon var, Zeytin Dalı Operasyonu. Ve hamdolsun TSK çok önemli bir başarıyla bu harekatı yürütüyor. Kendi insanımızla, kendi mühimmatımızla gerçekten adeta bütün dünyanın gözü önünde son derece şeffaf, sivilleri koruyarak ama terör unsurlarına karşı da en acımasız şekilde o operasyonu yapıyoruz. İlk aşaması başarıyla sonuçlandı ama devamı var. Bizim kendi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğimizi Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız bizzat ifade etti. 15 Temmuz’un ardından TSK içerisindeki FETÖ’cü hainler temizlenirken şöyle bir yorum yapıldı. Denildi ki; ‘bu ordu acaba uçaklarını bir yerden bir yere uçuracak pilot bulabilir mi? Ondan hemen sonra Fırat Kalkanı Operasyonu yapıldı ve hamdolsun çok büyük bir başarıyla sonuçlandı. Şimdi Zeytin Dalı Harekatı iki ayı aşkın zamandır çok başarıyla yürüyor. Demek ki sepetin içerisindeki çürük elmaları çıkardığınız zaman daha güçlü oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sahip olduğu topraklar üzerinde birçok ülkenin gözü ve hesabı olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Türkiye, Asya’nın en batısında, Avrupa’nın en doğusunda, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar’ın yanı başında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’e olan kıyısıyla çok özel, çok güzel bir ülke. Bu değerli topraklar üzerinde gözü ve hesabı olan çok. Bunlara karşı sürekli bir mücadele içerisindeyiz. Darbe, terör, ekonomik krizle ülkemizi bölmeye, zayıflatmaya çalışıyorlar. Gezi, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz. Hep denediler ama başaramadılar. Başaramayacaklar. Niye? Çünkü siz varsınız. Vatanını, bayrağını, milletini seven geçlerimiz var. İyi ki varsınız” diye konuştu.