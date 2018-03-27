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Ünüvar: "Kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, siyasette, ticarette her alanda kadınların daha aktif olması gerektiğini belirterek, “Biz inanıyoruz ki kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır” dedi.AK Parti Adana 5.

Ünüvar: "Kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, siyasette, ticarette her alanda kadınların daha aktif olması gerektiğini belirterek, “Biz inanıyoruz ki kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır” dedi.
AK Parti Adana 5. İl Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Ünüvar, insanların hayatında olduğu gibi, ülkeler için de kritik kavşak noktaları bulunduğunu ifade etti. İnsanların bu kavşak noktalarının bazen farkına varamadığını kaydeden Ünüvar, “Ülkemiz şu anda da çok önemli bir kavşak noktasından geçiyor. İnşallah hedeflediği menzili maksuda sağ salim ulaşır” diye konuştu.
Türk tarihinde çok önemli ve kritik kavşak noktaları bulunduğunu dile getiren Milletvekili Ünüvar, “1071 böyle bir tarihtir. Malazgirt, Türklerin Anadolu’ya girişi ve Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi. 1299 böyle bir tarihtir. Osmanlı’nın küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa, 20 milyon metrekarelik imparatorluğa dönüşmesi böyle kritik bir kavşak noktasıdır. 1453 İstanbul’un fethi böyle bir tarihtir. 1920-1923 Cumhuriyet’in kuruluş yılları yine tarihimizde kritik kavşak noktalarından iki tanesidir. 1950 Adnan Menderes ve Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi, 1960, 1971, 1980 ve 28 şubat darbeleri de ülkemizin kritik kavşak noktalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Millet ve devlet için yapılanlar unutulmaz”
Her kritik kavşak noktasında tarihe nakşolmuş liderler bulunduğunu dile getiren Ünüvar, “O liderleri hepiniz biliyorsunuz. Ben bu vesileyle; 28 Şubat’ta dimdik durmuş, hani o insanları ayırt etmeye çalışan, ülkemizi bölmeye çalışan, postmodern darbe ile ülkemizi geriletmeye çalışanlara karşı dimdik durmuş iki yiğidimizden bahsetmek istiyorum. Biri Hasan Celal Güzel, Allah ona rahmet etsin. Eski milli eğitim bakanlarımızdan, eski başbakanlık müsteşarlarımızdan. Yiğit bir adamdı. Bu hafta hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Onu ‘Tank Hasan’ olarak da tanıyoruz. ‘Tank çıkarsa ilk üstüne ben çıkarım’ diyen yiğit bir vatan evladıydı. Diğer yiğit evladımız da Muhsin Yazıcıoğlu’ydu. Tam 9 yıl önce, 25 Mart 2009 tarihinde seçim kampanyası sırasında helikopterinin düşmesi sonucu Rahmeti Rahman’a kavuştu. ‘Bir saniye sonrasına hakim olamadığımız hayat için fırıldaklık yapmaya gerek yok’ diyen, dimdik yaşamış, dosdoğru yaşamış bir Anadolu evladıydı. Allah ona da rahmet etsin. Bakınız yapılan güzellikler hiç unutulmuyor. Bu millet, bu devlet için yapılanlar hiç unutulmuyor. Emin olan bundan sonra da unutulmayacak” şeklinde konuştu.

“Her kritik kavşak noktasında kadınlar var”
15 Temmuz’un da bu ülkenin yaşadığı en karanlık, en kritik gecelerden birisi olduğuna dikkat çeken Necdet Ünüvar, şunları kaydetti:
“15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ‘Ben meydanlara gidiyorum, halkımı da meydanlara, havalimanlarına çağırıyorum’ çağrısına bütün millet tam tekmil koştu. Ama iki hanımefendi var ki hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bir tanesi gömleğinin üzerine beyaz mantosunu giyerek Kısıklı’dan Boğaz Köprüsü’nün üzerine çıkıp, askerleri durduran Safiye Bayat. Çantasında bir tespih bir de su vardı. Safiye Bayat gerçekten o medeni cesareti ve yüreğindeki imanla darbecilere ‘dur’ dedi ve onlar hareket edemedi. Bir diğeri Şerife Boz. Eşi hafriyatçı, 50 yaşında bir hanımefendi. ‘E sınıfı ehliyetim yoktu ama darbe olduğunu öğrenince eşimin hafriyat kamyonunu aldım. Yanıma Sema Tutar ve diğer hanımefendileri alarak sokağa çıktım, sabaha kadar mücadele ettim, dua ettim. Sesim kısıldı ama onlar bizi yenemediler’ diyor. Bakınız, her kritik kavşak noktasında hanımlarımız hep önemli rol oynamışlardır. Nene Hatun’dan Safiye Bayat’a, Şerife Boz’dan Sema Tutar’a kadar gerçekten çok çok önemli rol oynamışlardır. Bazı hanımlar da vardır ki onlar da sadece bir evlat doğurarak bir milletin kaderini değiştirmiştir. Tenzile Ana gibi. Allah ona da rahmet etsin. Tayyip Erdoğan’ı doğurdu ve Tayyip Erdoğan bu ülkede yaşayan insanların kaderiyle ilgili çok önemli değişiklikler yaptı. Bu örnekleri şundan dolayı veriyorum. Biz hanımlarımızı her alanda aktif hale getirmek istiyoruz. Siyasette, ticarette, toplumda, çünkü inanıyoruz ki kadın eli değen her iş bereketlenir. Kadın eli değen her iş neticeye ulaşır.”

Ünüvar:

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