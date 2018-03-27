TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, siyasette, ticarette her alanda kadınların daha aktif olması gerektiğini belirterek, “Biz inanıyoruz ki kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır” dedi.

AK Parti Adana 5. İl Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Ünüvar, insanların hayatında olduğu gibi, ülkeler için de kritik kavşak noktaları bulunduğunu ifade etti. İnsanların bu kavşak noktalarının bazen farkına varamadığını kaydeden Ünüvar, “Ülkemiz şu anda da çok önemli bir kavşak noktasından geçiyor. İnşallah hedeflediği menzili maksuda sağ salim ulaşır” diye konuştu.

Türk tarihinde çok önemli ve kritik kavşak noktaları bulunduğunu dile getiren Milletvekili Ünüvar, “1071 böyle bir tarihtir. Malazgirt, Türklerin Anadolu’ya girişi ve Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi. 1299 böyle bir tarihtir. Osmanlı’nın küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa, 20 milyon metrekarelik imparatorluğa dönüşmesi böyle kritik bir kavşak noktasıdır. 1453 İstanbul’un fethi böyle bir tarihtir. 1920-1923 Cumhuriyet’in kuruluş yılları yine tarihimizde kritik kavşak noktalarından iki tanesidir. 1950 Adnan Menderes ve Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi, 1960, 1971, 1980 ve 28 şubat darbeleri de ülkemizin kritik kavşak noktalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Millet ve devlet için yapılanlar unutulmaz”

Her kritik kavşak noktasında tarihe nakşolmuş liderler bulunduğunu dile getiren Ünüvar, “O liderleri hepiniz biliyorsunuz. Ben bu vesileyle; 28 Şubat’ta dimdik durmuş, hani o insanları ayırt etmeye çalışan, ülkemizi bölmeye çalışan, postmodern darbe ile ülkemizi geriletmeye çalışanlara karşı dimdik durmuş iki yiğidimizden bahsetmek istiyorum. Biri Hasan Celal Güzel, Allah ona rahmet etsin. Eski milli eğitim bakanlarımızdan, eski başbakanlık müsteşarlarımızdan. Yiğit bir adamdı. Bu hafta hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Onu ‘Tank Hasan’ olarak da tanıyoruz. ‘Tank çıkarsa ilk üstüne ben çıkarım’ diyen yiğit bir vatan evladıydı. Diğer yiğit evladımız da Muhsin Yazıcıoğlu’ydu. Tam 9 yıl önce, 25 Mart 2009 tarihinde seçim kampanyası sırasında helikopterinin düşmesi sonucu Rahmeti Rahman’a kavuştu. ‘Bir saniye sonrasına hakim olamadığımız hayat için fırıldaklık yapmaya gerek yok’ diyen, dimdik yaşamış, dosdoğru yaşamış bir Anadolu evladıydı. Allah ona da rahmet etsin. Bakınız yapılan güzellikler hiç unutulmuyor. Bu millet, bu devlet için yapılanlar hiç unutulmuyor. Emin olan bundan sonra da unutulmayacak” şeklinde konuştu.