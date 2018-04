Ünüvar: “Kritik seçim öncesi çok çalışacağız, başaracağız"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, millete hizmet etmek için yola çıkan AK Parti’nin, önüne çıkarılan bütün engelleri bir bir aşıp bugünlere geldiğini belirterek, “Kritik seçim öncesi çok çalışacağız ve başaracağız. Daha büyük hedeflere ulaşmış Türkiye’yi hep birlikte göreceğiz” dedi.

Ünüvar, AK Parti’nin bugün en fazla üyeye sahip, dünyanın en büyük siyasi partisi olduğunu söyledi. AK Parti’nin bir diğer önemli özelliğinin, siyasete gençlik kollarında başlayıp, bugün dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin lideri, başkomutanı olmuş Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuş olması olduğunu ifade eden Ünüvar, “Dolayısıyla ‘AK Parti’ demek, ‘gençlik’ demek. AK Parti gençlik hareketi ile başlamış, gençleri hep önemsemiş bir parti” diye konuştu.

“Gençler her yerde”

Gençlerin bugün her yerde olduğunu belirten Ünüvar, “Sahada onlar var, mitingde onlar var, seçimde onlar ar, sokakta onlar var. Bir bayrağı dikmek için direklere onlar çıkıyorlar. Onlar bizim ulaşamadığımız her yere ulaşıyorlar. Onların sesi gür çıkıyor, çünkü onlar bu vatanı çok seviyorlar. Bu vatan da onları çok seviyor. 15 Temmuz’da gençler vardı. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Haydi vatandaşımı sokağa bekliyorum’ dediği zaman ilk onlar koştular. Kan verdiler, can verdiler, şehadet şerbetini içtiler. Onun için biz gençleri çok seviyoruz, gençler de bu ülkeyi çok seviyor” ifadelerini kullandı.