HABER

Ünüvar: "Milli ittifaka ‘kirli’ diyenler aynaya baksın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 11:59 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünavar, AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifakın şeffaflığa ve berraklığa dayanan milli bir ittifak olduğunu belirterek, “Kirli ittifakın üreticisi CHP’nin kendisidir.

Ünüvar: "Milli ittifaka ‘kirli’ diyenler aynaya baksın"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünavar, AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifakın şeffaflığa ve berraklığa dayanan milli bir ittifak olduğunu belirterek, “Kirli ittifakın üreticisi CHP’nin kendisidir. ‘Kirli ittifak’ diyenler, aynaya baktıklarında kendilerini çok daha net bir şekilde göreceklerdir” dedi.
Geçtiğimiz hafta, AK Parti ve MHP tarafından ittifak yapılabilmesini öngören 26 maddelik bir kanun teklifi verildiğini anımsatan Ünüvar, “CHP, hemen ittifakla ilgili bir takım tezvirat kampanyalarına başladı. Ama milletimizin karafasını karıştırabilme konusunda çok da başarılı olduklarını söyleyemeyiz” diye konuştu.
Kurulan ittifakın milli bir ittifak olduğunu vurgulayan Milletvekili Ünüvar, “Eskiden ‘biz şehrimizden 6-7 milletvekilini çıkaralım, 3-5 bin oy eksik olsa ne fazla olsa ne’ diye düşünülebilirdi. Ama yeni dönem artık öyle değil. 16 Nisan referandumuyla artık çıta yükseldi. Yüzde 50 artı 1 alan aday cumhurbaşkanı seçilebilecek. İnşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı çok yüksek bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bundan sonra artık oy yok. Bir tane oyu bile bir yere monte ettiğiniz zaman o sizin için yeni bir milletvekili haline gelebilecek” ifadelerini kullandı.

“Gayri milli ittifak peşindeler”
CHP’nin milli ittifakı saptırma çabasına milletin itibar etmediğini aktaran Ünüvar, şöyle devam etti:
“Bizler ‘milli ittifak’ diyoruz ya onlar da aslında gayri milli ittifak yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunu zikredemiyorlar. Onların zaten zımni bir ittifakının olduğunu da biliyorsunuz. CHP’nin sağduyulu seçmenleri de aslında bunu görüyor. Onlar aslında böyle bir ittifakın hayalini görüyorlar ama CHP’nin sağduyulu seçmenleri de onlara bu imkanı vermeyecek.”
AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, milli ittifak ile ilgili ileri geri konuşan CHP’lilere, siyasi literatüre “Güneş Motel Modeli” olarak geçen kirli olayı hatırlatmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Nedir Güneş Motel Modeli? 1977 yılı sonunda Adalet Partisi’nden 11 milletvekilini istifa ettirdiler, 11’ini de bakan yaptılar. Sonra da ‘Güneş Motel Modeli’ olarak siyasi literatüre girdiler. Hani ‘kirli ittifak’ diyorlar ya kirli ittifakın üreticisi CHP’nin kendisidir. O kirli ittifak diyenler, aynaya baktıklarında kendilerini çok daha net bir şekilde göreceklerdir. AK Parti ile MHP’nin ittifakı, şeffaflığa ve berraklığa dayanan bir ittifaktır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Figan etmelerinin,yandık diye bağırmalarının sebebi bellidir.Artık gizliden HDP lilerle,bölücülerle ,dış güçlerle ele ittifakları ne ortaya çıkacak,ya ittifak yspacaklar,ya yok olacaklar ,artık millet bunların kimlerle yol arkadaşlığı yaptığını net görecek.efendim aslında biz barışa hizmet ediyoruz,yok şöyleydi yok böyleydi kıvırmaları,yndık diye figan etmelerinin tek sebebi budur.Kim kimlerle beraber ,kim kimin safında artık belli olacak.
Diğer Haberler
Ak Parti İl Başkanı Kahtalı kongreyi değerlendirdi

Ak Parti İl Başkanı Kahtalı kongreyi değerlendirdi

Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi

Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi

Destici: Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısı acımızdır

Destici: Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısı acımızdır

CHP'den Boztepe'de istifa açıklaması

CHP'den Boztepe'de istifa açıklaması

Vatan Partisi'nden şekerde 'dışa bağımlılık' uyarısı

Vatan Partisi'nden şekerde 'dışa bağımlılık' uyarısı

Başkan Özden’den kongre değerlendirmesi

Başkan Özden’den kongre değerlendirmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.