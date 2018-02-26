TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünavar, AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifakın şeffaflığa ve berraklığa dayanan milli bir ittifak olduğunu belirterek, “Kirli ittifakın üreticisi CHP’nin kendisidir. ‘Kirli ittifak’ diyenler, aynaya baktıklarında kendilerini çok daha net bir şekilde göreceklerdir” dedi.

Geçtiğimiz hafta, AK Parti ve MHP tarafından ittifak yapılabilmesini öngören 26 maddelik bir kanun teklifi verildiğini anımsatan Ünüvar, “CHP, hemen ittifakla ilgili bir takım tezvirat kampanyalarına başladı. Ama milletimizin karafasını karıştırabilme konusunda çok da başarılı olduklarını söyleyemeyiz” diye konuştu.

Kurulan ittifakın milli bir ittifak olduğunu vurgulayan Milletvekili Ünüvar, “Eskiden ‘biz şehrimizden 6-7 milletvekilini çıkaralım, 3-5 bin oy eksik olsa ne fazla olsa ne’ diye düşünülebilirdi. Ama yeni dönem artık öyle değil. 16 Nisan referandumuyla artık çıta yükseldi. Yüzde 50 artı 1 alan aday cumhurbaşkanı seçilebilecek. İnşallah Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı çok yüksek bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bundan sonra artık oy yok. Bir tane oyu bile bir yere monte ettiğiniz zaman o sizin için yeni bir milletvekili haline gelebilecek” ifadelerini kullandı.