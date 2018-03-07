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Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiren Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.
Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiren Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Mısır temasları kapsamında Arap Barış Girişimi Komitesi toplantısına başkanlık eden Safadi, toplantı öncesi mevkidaşıyla bölgedeki son gelişmeleri ve çözüm yollarını ele aldı. İki liderin; Filistin, Suriye, Yemen ve Libya’daki olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığı belirtildi.

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