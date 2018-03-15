Ürdün, Filistinli mültecilerine yardım toplantısına başkanlık ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi’nin, Mısır ve İsveç mevkidaşları ile birlikte BM’nin Filistinli mültecilere yardım teşkilatı UNRWA’ya mali destek sağlanması için Roma’da düzenlenen olağan üstü bakanlar seviyesindeki toplantıya başkanlığı yapacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı olmasını protesto eden Filistin yönetiminin İsrail ile barış görüşmelerini askıya alması sebebiyle ABD, UNRWA’ya yaptığı yardımın 60 milyon dolarını kesmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, Ürdün’ün beş bölgesinde bulunan 5 milyon 3 yüz bin Filistinliye yardım sağlayan UNRWA’nın 446 milyon dolarlık bütçe açısının bulunduğunu, milletlerarası siyasi ve mali kuruluşları UNRWA’ya yardım için harekete geçirmek üzere Roma’da bir toplantı girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Bu toplantının, mültecilerin ülkelerine dönmesi ve haklarını garanti altına alması konusunda BM’nin 194 sayılı kararı ve Arap Barış İnisiyatifi ile milletler arası hukuki esaslara dayalı olarak Mülteci meselesinin çözümünü hedeflediği kaydedildi.