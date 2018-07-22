HABER

Ürdün İhvanı'ndan İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 20:52 | Son Güncelleme

İslami Çalışma Cephesi Partisi, "Yahudi ulus devlet" yasasının Filistinlilerin göç ettirilmesinin bir ön hazırlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilere yeni bir saldırı anlamına geldiğini kaydetti.

İÇCP'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilerin göç ettirilmesinin bir ön hazırlığı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Yasanın uluslararası hukuka meydan okuma anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, yasanın sözde barış görüşmelerinin de sona erdiğinin ilanı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada "Ne Kudüs, ne geri dönüş ne de devlet, peki anlaşma hayalinden geriye ne kaldı?" ifadelerine yer verildi.

- Yeniden direnişe destek verilmeli

Siyonist oluşum olarak nitelenen İsrail devletine karşı davranış stratejisinde değişikliğe gidilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, direnişe destek verilmesi stratejisine geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin, "büyüklenme ve kibir" olarak nitelenen yasaya cihat ve fedakarlıkla direniş gösterdiği sürece onların haklarının yok olmayacağı belirtildi.

Filistinlilerin topraklarında kökleşmesi ve her türlü direnişin dinç ve sağlam kalması istenilen açıklamada, sayılan unsurların "Yahudi ulus devlet" yasasının ortadan kalkmasına neden olacağı belirtildi.

- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde geçen perşembe günü çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı; Akşener aday olmadığını açıkladı (2) - YenidenİYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı; Akşener aday olmadığını açıkladı (2) - Yeniden
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağımMeral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(İÇCP) Yahudi Ulus Devlet Yasası Direniş Filistin İslami Çalışma Cephesi Partisi israil parlamentosu Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.