Ürdün, İsrail’i kınadı

Ürdün, İsrail askerlerinin Toprak Günü yürüyüşündeki sert müdahale sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Ürdün, Filistin’in Gazze kentinde "Toprak Günü" yürüyüşünde çıkan çatışmadan dolayı İsrail’i kınadı. Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Momani, işgalci iktidardaki İsrail’i, tüm uluslararası yasa ve normları ihlal ederek, silahsız Filistinli sivillere karşı ölümcül güç kullanmaktan dolayı suçladı. El-Momani, İsrail’i, sorumluluklarını yerine getirme ve uluslararası topluma Gazze Şeridi’ndeki insani krizi ele alma yönünde İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.