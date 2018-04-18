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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 23:00 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen El Hüseyniye Sarayı’nda bir araya geldi. Kral Abdullah ve Bellen, baş başa görmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ile Orta Doğu ve gündemdeki konularını değerlendirdi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen heyetlerarası toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Orta Doğu’da barış ve istikrar çabalarını destekleme gibi Ürdün ve Avusturya arasında çeşitli konularda koordinasyon ve istişare ihtiyacının altını çizdi.
Kral Abdullah, Ürdün ile Avusturya arasındaki ilişkilerin 60 yıldan uzun bir süreye yayıldığını belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, askeri ve güvenlik alanlarındaki üstün işbirliğinin önemine değindi.
Filistinlilerle İsrailliler arasında iki devletli çözüm temelinde ciddi ve etkili müzakereleri yeniden başlatmak için çabalarını artırma gereğini vurgulayan Kral Abdullah, Avusturya ve Avrupa Birliğinin bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için oynayabileceği rolün önemine dikkat çekti. Kudüs’ün Müslümanlar için öneminin altını çizen Ürdün Kralı, Kudüs’ün bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının anahtarı olduğunu söyledi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ise ülkesinin Ürdün ile ilişkileri geliştirmeye devam etmeye istekli olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

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