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Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı II.

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Amman’da bir araya geldi.
Ürdün Kralı II. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya geldi. El Hüseyniye Sarayı’nda bir araya gelen liderler Filistin’deki son gelişmeler ve barış sürecini hızlandırma çalışmaları hakkında konuştu. Görüşme esnasında Ürdün Kralı, Filistin ve Kudüs meseleleri üzerinde ortak hareket etmenin ve dayanışma içinde olmanın gerekliliğine değindi. Kral ayrıca, Ürdün’nün meşru özgürlük hakkını savunma ve kendi ulusal toprakları üzerindeki bağımsızlığını kurma konularında Filistin’e tam destek olduklarını söyledi. Kral Abdullah, 2 farklı devlet çözümü üzerine kurulmuş Filistin - İsrail barış sürecinin canlandırılması konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ürdün Kralı, bölgedeki güvenliğin sağlanabilmesi için tek çözümün barış olduğunun altını çizdi.

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

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