Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kowind ve Başbakanı Narendra Moody bugün Ürdün Kralı Kral II. Abdulah ile Yeni Delhi Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi görüşme yaptı.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Hindistan ile gümrük, savunma, sağlık iş ve medya konusu dahil 2 konuda işbirliği anlaşması imzaladı. Hindistan Cumhurbaşkanı ve Başkanı anlaşmaların önemine vurgu yaparak bunların uygulamaya konulması için çalışacaklarını ve iki ülke birçok konuda işbirliğinin geliştirileceğini söyledi.

Kral Abdullah, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve çok sayıda İslam alimi ile birlikte, barış içinde yaşama ve var olma maksadıyla Hindistan İslam Merkezi tarafından düzenlenen İslami Miras Konferansı’na katılarak din ve inancın dünyanın geleceği konusundaki rolünün önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Kral Abdullah, terörle mücadele konusunda küresel ve bölgesel çalışmalara dikkat çekerek Batı’daki İslamofobinin teröristlerin bahanesi haline geldiği için bu konuya özen gösterilmesine dikkat çekti. Kral Abdullah yaptığı konuşmada teröre kaşı bir savaş verildiğini, bu mücadelenin dinler arası bir savaş olmadığına dikkat çekti.

Taraflar iki ülkenin tarihi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular, Ortadoğu ve Dünya barışına katkı sağlama konusundaki işbirliğine vurgu yatı.

Kral Abdullah, Hindistan iş çevresinin Ürdün’de yenilenebilir enerji, hizmet ve alt yapı, bilişim teknolojisine yatırım yapmak için avantajların bulunduğunu söyledi.

Kral Abdullah, iki ülke arasında iş adamlarının karşılıklı iş ziyaretlerinde bulunmasının önemine vurgu yaptı. Kral Abdullah, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış anlaşması ve Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğine değindi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan işadamları temsilcilerinin Ürdün - Hindistan İş formu çerçevesinde özel sektörde ortaklıklar oluşturması için Ürdün’e gönderileceğini söyledi.

Kral Abdullah, Hindistan Başbakanı Narenda Modi ve çok sayıda İslam alimi ile birlikte, barış içinde yaşama ve var olma maksadıyla Hindistan İslam Merkezi tarafından düzenlenen İslami Miras Konferansı’na katılarak din ve inancın dünyanın geleceği konusundaki rolünün önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.