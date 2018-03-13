Ürdün, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı

Ürdün, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

Ürdün Hükümeti, Türkiye ile yaptıkları serbest ticaret anlaşmasını yerel piyasaların olumsuz etkilendiği sebebiyle askıya aldığını duyurdu. Dün gerçekleştirilen haftalık kabine toplantısında alınan kararın amacının Ürdün ekonomik büyüme planlamasını korumak olduğu belirtildi.

Toplantıda konuşan Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki, emlak sektörü gibi ülkenin önemli sektörlerinin yabancıların ilgi odağı olduğunu ama bunun ülke ekonomisini kötü etkilediğini belirtti. Türkiye ile askıya alınan serbest ticaret anlaşmasının ise sanayi ve tarım sektörlerini kapsadığı ifade edildi.

Kabine ayrıca 2011 yılında Türkiye ile imzalanan anlaşmanın Türkiye tarafı için faydalı olmasına karşın Ürdün için istenen sonucu veremediğini ifade etti.