HABER

Ürdün, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

Ürdün, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.Ürdün Hükümeti, Türkiye ile yaptıkları serbest ticaret anlaşmasını yerel piyasaların olumsuz etkilendiği sebebiyle askıya aldığını duyurdu.

Ürdün, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.
Ürdün Hükümeti, Türkiye ile yaptıkları serbest ticaret anlaşmasını yerel piyasaların olumsuz etkilendiği sebebiyle askıya aldığını duyurdu. Dün gerçekleştirilen haftalık kabine toplantısında alınan kararın amacının Ürdün ekonomik büyüme planlamasını korumak olduğu belirtildi.
Toplantıda konuşan Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki, emlak sektörü gibi ülkenin önemli sektörlerinin yabancıların ilgi odağı olduğunu ama bunun ülke ekonomisini kötü etkilediğini belirtti. Türkiye ile askıya alınan serbest ticaret anlaşmasının ise sanayi ve tarım sektörlerini kapsadığı ifade edildi.
Kabine ayrıca 2011 yılında Türkiye ile imzalanan anlaşmanın Türkiye tarafı için faydalı olmasına karşın Ürdün için istenen sonucu veremediğini ifade etti.

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktıAcılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM'de CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga

TBMM'de CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga

Konyaaltı Belediyesinin, Kadın Sanat Lokali kurslarına büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesinin, Kadın Sanat Lokali kurslarına büyük ilgi

Tillerson: "Kuzey Kore henüz cevap vermedi"

Tillerson: "Kuzey Kore henüz cevap vermedi"

AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

CHP'li Özgür Özel: İttifak şarkıları söyleyerek korkularını yenmeye çalışıyorlar

CHP'li Özgür Özel: İttifak şarkıları söyleyerek korkularını yenmeye çalışıyorlar

Abhazya’dan ABD’ye rest

Abhazya’dan ABD’ye rest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.