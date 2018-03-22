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Ürdün ve Hollanda arasında işbirliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.Ürdün Kralı 2.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ile terörle mücadele konusu ele alındı. İki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeyi yönelik ticaret, enerji, tarım, ulaşım, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yenilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojisi ve askeri alanlarda anlaşmalar imzalandı.
İki ülke arasındaki dostluğun vurgulandığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyonun sürdürülmesi konusunda hemfikir olundu. Orta Doğu’daki krize değinilen görüşmede, bölgede yaşayanlar için güvenliği ve istikrarı yeniden tesis edecek siyasi çözüme ulaşmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin altı çizildi.
Kral 2. Abdullah, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkabilmesi ve birçok kalkınma programını hayata geçirebilmesi için Hollanda’nın Ürdün’e sağladığı desteği takdir ettiğini belirtti.
Filistin sorununa değinen Ürdün Kralı, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın, tüm bölgedeki istikrarı sağlayacak bir anahtar olduğunu söyledi.
Kral 2. Abdullah aynı zamanda, Batılı toplumlara İslamofobi konusunda uyarıda bulunarak, terörist gündemlerini beslemek için bahane olarak İslam’ı kullanmamaları gerektiğini ifade etti.

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