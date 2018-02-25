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Ürdün’de kabine değişikliğine gidildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı II.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Hani el-Mulki başbakanlığındaki hükümette kabine değişikliğine giderek 9 yeni bakanı atadı.
Ürdün’de, Hani el-Mulki başbakanlığındaki hükümette kabine değişikliğine gidildi. Yapılan kabine değişikliğinde, Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Cemal es-Serayira, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Cafer Hasan, Su ve Sulama Bakanı Ali Zahir Hasan el Ghazzawi, Çalışma Bakanı Samir Murad, Çevre Bakanı Naif el-Fayez, Gençlik Beşar el-Rawashdeh, İçişleri Bakanı İbrahim el-Mubaidin ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Halife el Sowaidi oldu.
Bakanlar, el-Hüseyniye Sarayı’nda düzenlenen törenle yemin etti.

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