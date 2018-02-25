Ürdün’de kabine değişikliğine gidildi

Ürdün Kralı II. Abdullah, Hani el-Mulki başbakanlığındaki hükümette kabine değişikliğine giderek 9 yeni bakanı atadı.

Ürdün’de, Hani el-Mulki başbakanlığındaki hükümette kabine değişikliğine gidildi. Yapılan kabine değişikliğinde, Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Cemal es-Serayira, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Cafer Hasan, Su ve Sulama Bakanı Ali Zahir Hasan el Ghazzawi, Çalışma Bakanı Samir Murad, Çevre Bakanı Naif el-Fayez, Gençlik Beşar el-Rawashdeh, İçişleri Bakanı İbrahim el-Mubaidin ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Halife el Sowaidi oldu.

Bakanlar, el-Hüseyniye Sarayı’nda düzenlenen törenle yemin etti.