Ürdün’de kabine değişikliğine gidildi

Ürdün Kralı II. Abdullah, Hani el-Mulki başbakanlığındaki hükümette kabine değişikliğine giderek 9 yeni bakanı atadı.
Ürdün’de, Hani el-Mulki başbakanlığındaki hükümette kabine değişikliğine gidildi. Yapılan kabine değişikliğinde, Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Cemal es-Serayira, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Cafer Hasan, Su ve Sulama Bakanı Ali Zahir Hasan el Ghazzawi, Çalışma Bakanı Samir Murad, Çevre Bakanı Naif el-Fayez, Gençlik Beşar el-Rawashdeh, İçişleri Bakanı İbrahim el-Mubaidin ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Halife el Sowaidi oldu.
Bakanlar, el-Hüseyniye Sarayı’nda düzenlenen törenle yemin etti.
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