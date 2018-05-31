CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Türkiye'de kötü giden ekonomiden maalesef en çok esnaf ve çiftçilerimiz etkileniyor. Üreten kesim, üretimden hak ettiği payı alamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, yazılı açıklamasında, Ankara'nın ilçelerindeki seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Son olarak Gölbaşı Ziraat Odası, Gölbaşı Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi ile selden etkilenen Kırıklı, Karagedik ve Ahiboz köylerini ziyaret eden Bingöl, Türkiye'de kötü giden ekonomiden en çok esnaf ve çiftçilerin etkilendiğini savundu.

Üreten kesimin, üretimden hak ettiği payı alamadığını vurgulayan Bingöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin bir an önce üretim yapan, esnafını ve çiftçisini kalkındıran bir ekonomiye kavuşması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, üretenden ve emekten yana politikalarla halkımızla beraber bir iktidar hedefliyoruz. Esnafın kepenk indirmediği, çiftçinin yoksulluktan ve sefaletten kendini ateşe atmadığı bir Türkiye için çalışıyoruz."

