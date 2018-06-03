"Üreticinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP iktidarında hükümet adına tekele hizmet eden bir TMO değil, üreticinin örgütü olan, üreticinin çıkarına hizmet eden bir FİSKOBİRLİK, bir TMO olacaktır." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Gölköy ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçe meydanında vatandaşlara seslenen Torun, Ordu'nun en önemli sorunlarının başında fındığın geldiğini, her yıl fındık üreticisinin mağdur edildiğini ileri sürdü.
TMO'nun geçen hafta açıklama yaparak fındık satacağını kamuoyuna duyurduğunu ifade eden Torun, şunları söyledi:
"Bu, fındık üreticisine yapılan en büyük haksızlıktır. Bu, fındık üreticisine vurulan kaçıncı darbe? Sezon başından itibaren üreticinin fındığını 10 lira fiyat vererek yok pahasına elinden aldınız. 2017-2018 sezonunda üreticiyi mağdur ettiniz. Şimdi 10 liraya aldığınız fındığı, 11,75 liradan serbest piyasaya satarak bu üreticiyi mağdur etmeye devam ediyorsunuz. Yeni sezon fiyatını şimdiden ipotek altına almaya hiç kimsenin hakkı yok. TMO fındık satış kararından vazgeçmelidir."
Torun, CHP döneminde fındık fiyatının en az 15 lira olacağının altını çizerek, "Bu ülkenin üreticisini, köylüsünü, yani namusuyla üreten, çalışan vatandaşı yok sayan bu iktidardan kurtulmanın zamanı çoktan gelmiştir. CHP iktidarında hükümet adına tekele hizmet eden bir TMO değil, üreticinin örgütü olan, üreticinin çıkarına hizmet eden bir FİSKOBİRLİK, bir TMO olacaktır." diye konuştu.
Esnafın sorunlarını da çok iyi bildiklerini belirten Torun, "İktidarımızda kurulacak esnaf bakanlığında esnafın stopajı kalkacak, esnaf sıfır faizli kredisini alacak ve bu esnaf nefes alacak. İnşallah esnafımız alın teriyle çalışacak, emeklerinin karşılığını alacak." değerlendirmesinde bulundu.
Seyit Torun, daha sonra Altınordu ilçesindeki esnafı gezerek, 24 Haziran için destek istedi.
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