"Üreticinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz"

"Bu, fındık üreticisine yapılan en büyük haksızlıktır. Bu, fındık üreticisine vurulan kaçıncı darbe? Sezon başından itibaren üreticinin fındığını 10 lira fiyat vererek yok pahasına elinden aldınız. 2017-2018 sezonunda üreticiyi mağdur ettiniz. Şimdi 10 liraya aldığınız fındığı, 11,75 liradan serbest piyasaya satarak bu üreticiyi mağdur etmeye devam ediyorsunuz. Yeni sezon fiyatını şimdiden ipotek altına almaya hiç kimsenin hakkı yok. TMO fındık satış kararından vazgeçmelidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP iktidarında hükümet adına tekele hizmet eden bir TMO değil, üreticinin örgütü olan, üreticinin çıkarına hizmet eden bir FİSKOBİRLİK, bir TMO olacaktır." dedi.

Torun, CHP döneminde fındık fiyatının en az 15 lira olacağının altını çizerek, "Bu ülkenin üreticisini, köylüsünü, yani namusuyla üreten, çalışan vatandaşı yok sayan bu iktidardan kurtulmanın zamanı çoktan gelmiştir. CHP iktidarında hükümet adına tekele hizmet eden bir TMO değil, üreticinin örgütü olan, üreticinin çıkarına hizmet eden bir FİSKOBİRLİK, bir TMO olacaktır." diye konuştu.

Esnafın sorunlarını da çok iyi bildiklerini belirten Torun, "İktidarımızda kurulacak esnaf bakanlığında esnafın stopajı kalkacak, esnaf sıfır faizli kredisini alacak ve bu esnaf nefes alacak. İnşallah esnafımız alın teriyle çalışacak, emeklerinin karşılığını alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seyit Torun, daha sonra Altınordu ilçesindeki esnafı gezerek, 24 Haziran için destek istedi.

