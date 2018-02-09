Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, CHP İlçe teşkilatını ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, CHP Ürgüp ilçe başkanlığına seçiler Ali Alper’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, olağan kongrede CHP Ürgüp İlçe Başkanı seçilen Ali Alper ve İlçe Yönetimini ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Alper’e Başkan Yıldız, 36. Olağan Kongre ile CHP Genel Başkanı Seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.
Ziyarete CHP Ürgüp Belediye meclis üyesi Ahmet Öztürk ve parti yöneticileri de eşlik etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor
Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı
Suudi Arabistan'a saldırı! Yaralılar var
Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum