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Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, CHP İlçe teşkilatını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, CHP Ürgüp ilçe başkanlığına seçiler Ali Alper’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, olağan kongrede CHP Ürgüp İlçe Başkanı seçilen Ali Alper ve İlçe Yönetimini ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, CHP İlçe teşkilatını ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, CHP Ürgüp ilçe başkanlığına seçiler Ali Alper’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, olağan kongrede CHP Ürgüp İlçe Başkanı seçilen Ali Alper ve İlçe Yönetimini ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Alper’e Başkan Yıldız, 36. Olağan Kongre ile CHP Genel Başkanı Seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.
Ziyarete CHP Ürgüp Belediye meclis üyesi Ahmet Öztürk ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, CHP İlçe teşkilatını ziyaret etti

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