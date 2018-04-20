HABER

Uruguay’dan ABD’ye ağır eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

Uruguay’ın Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ABD’nin Rus diplomatlarını sınır dışı etme talebini sert bir dille eleştirerek isteği uygunsuz bulduklarını söyledi.Uruguay’ın Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ABD’yi sert bir dille eleştirip Washington’un diğer ülkelerin de Rus diplomatlarını sınır dışı etmesi talebini uygunsuz bulduklarını söyleyerek, talebin yanlış olduğunu belirtti.

Uruguay’ın Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ABD’nin Rus diplomatlarını sınır dışı etme talebini sert bir dille eleştirerek isteği uygunsuz bulduklarını söyledi.
Uruguay’ın Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ABD’yi sert bir dille eleştirip Washington’un diğer ülkelerin de Rus diplomatlarını sınır dışı etmesi talebini uygunsuz bulduklarını söyleyerek, talebin yanlış olduğunu belirtti. Novoa, "Bu talebi iyi karşılamadım, uygunsuz bir istekti ve uygulanmaması gerekiyordu. Uruguay bağımsız bir ülkedir ve dünya ile ilişkilerini kendisi belirlemektedir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay diğer ülkelerin liderlerine Washington’un Rus diplomatlarını çıkarma kararına katılma çağrısında bulunmuştu.

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
AK Parti'nin Meral Akşener planı!AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.