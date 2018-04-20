Uruguay’dan ABD’ye ağır eleştiri

Uruguay’ın Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ABD’nin Rus diplomatlarını sınır dışı etme talebini sert bir dille eleştirerek isteği uygunsuz bulduklarını söyledi.

Uruguay’ın Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, ABD’yi sert bir dille eleştirip Washington’un diğer ülkelerin de Rus diplomatlarını sınır dışı etmesi talebini uygunsuz bulduklarını söyleyerek, talebin yanlış olduğunu belirtti. Novoa, "Bu talebi iyi karşılamadım, uygunsuz bir istekti ve uygulanmaması gerekiyordu. Uruguay bağımsız bir ülkedir ve dünya ile ilişkilerini kendisi belirlemektedir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay diğer ülkelerin liderlerine Washington’un Rus diplomatlarını çıkarma kararına katılma çağrısında bulunmuştu.