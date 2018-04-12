Ürün güvenliği tasarısı Sanayi Komisyonunda kabul edildi (3)

Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyodan tanıtım ve satışı yapılıyorsa, yetkili kuruluşça yayıncı kuruluştan bu faaliyetlerin durdurulması talep edilecek. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısıyla, yetkili kuruluşların ürün denetimine ilişkin yetkileri düzenleniyor. Yetkili kuruluşlar, ürünlerin piyasaya arzından önce kurulumu, montajı, hizmete sunulması veya ürün bir hizmet sağlanması sürecinde kullanılırken yaptığı denetimlerde bir uygunsuzlukla karşılaşması durumunda düzenlemede yer alan önlemlerden uygun olanları alabilecek. Yetkili kuruluş, internet üzerinden piyasaya arz edilen uygun olmayan ürünün tanıtım ve satışının durdurulması gerektiğinde, e-ticaret platformlarının veya aracı hizmet sağlayıcının bunu kendiliğinden yapmaması durumunda, uygun olmayan ürünün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilmesini isteyecek ve bu kararı uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirecek.

Yetkili kuruluş, uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışı söz konusu olması halinde yayıncı kuruluştan bu faaliyetlerin durdurulmasını talep edecek. Yayıncı kuruluş, tanıtım ve satışın durdurulması için yetkili kuruluş ile iş birliği yapacak. Ayrıca, ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli hizmetlere dair düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından yapılabilecek. Yetkili kuruluş, sorumluluk alanında bulunan ürünlere ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesine ve sınai ve ticari tesislerin faaliyetlerine ilişkin gerekli kriterleri belirleyebilecek. - Alınan önlemler duyurulacak Tasarıyla, iktisadi işletmeciler tarafından alınan önlemlerin duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenleniyor. İktisadi işletmeci, ürünün risk içermesi durumunda ürünün içerdiği riskleri ve aldığı önlemleri zamanında ve etkili bir şekilde duyurmakla yükümlü olacak. Bu duyuru riskli ürün, tehlike, iktisadi işletmeciye ulaşma yolları ve kullanıcının alabileceği önlemler hakkında açık, anlaşılır ve yeterli bilgiyi sağlayacak. Sağlamadığı her durumda, yetkili kuruluşun duyurunun daha uygun şekil ve yöntemlerle tekrarlanmasını talep hakkı bulunacak.

- Ürünün geri çağrılması Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak. İktisadi işletmeci, ürünü teslim eden nihai kullanıcıya, ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi, ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi veya ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçeneklerinden en az birini sunmak zorunda olacak. - İdari para cezaları uygulanacak Tasarıyla, düzenlenen yükümlüklere aykırılık hallerinde 2 bin lira ile 250 bin lira arasında değişen ve uygunsuzluğun tekrarı halinde katlanarak artan idari para cezaları da belirleniyor. Yetkili kuruluşlar düzenlemede öngörülen önlemleri alırken ve idari yaptırımları uygularken orantılılık ilkesine, önlemlerden ticareti en az kısıtlayıcı olanın alınmasına, önlem veya ceza ile uygunsuzluk arasında doğrudan bir illiyet bağının bulunmasına, iktisadi işletmeciler arasında ayrım gözetmemeye ve rekabeti bozmamaya, alınan önlemler ile uygulanan idari yaptırımların amaca uygunluğuna ve amacın ötesine geçmemesine riayet edecek.