Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı TBMM’de

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı TBMM’ye geldi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı TBMM’ye geldi. Kanun tasarısı 26 maddeden oluşuyor.
Üretim, ekonomi ve ticaretin mümkün olduğunca kesintisiz işlemesinin kamu yararı olduğu ifade edilen tasarıda, kamu erkinin, insan sağlığı ve güvenliği gibi kamu yararını korumak için müdahale ederken aynı amaca ulaşmasını sağlayacak yöntemlerin en az kısıtlayıcı şekilde olanının tercih edilmesinin önemine değiniliyor.
Kamu yararının korunması için teknik düzenleme olarak isimlendirilen yasal düzenlemenin usul ve esasları belirleniyor.
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum