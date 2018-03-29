Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı TBMM’de

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı TBMM’ye geldi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı TBMM’ye geldi. Kanun tasarısı 26 maddeden oluşuyor.

Üretim, ekonomi ve ticaretin mümkün olduğunca kesintisiz işlemesinin kamu yararı olduğu ifade edilen tasarıda, kamu erkinin, insan sağlığı ve güvenliği gibi kamu yararını korumak için müdahale ederken aynı amaca ulaşmasını sağlayacak yöntemlerin en az kısıtlayıcı şekilde olanının tercih edilmesinin önemine değiniliyor.

Kamu yararının korunması için teknik düzenleme olarak isimlendirilen yasal düzenlemenin usul ve esasları belirleniyor.