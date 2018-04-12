"Uşak halısı Londra'daki Victoria ve Albert Müzesinde"

Tunç, Uşak halılarının yaşatılması, o kültürün korunması ve bunun için var gücüyle çalışılması gerektiğine işaret ederek, "Uşak halısı ülkemizin çok önemli bir değeridir." dedi.

Alim Tunç, Uşak halısını orada görünce çok mutlu olduğunu ve gururlandığını vurgulayarak, "Geçmişte atalarımızın, sanatta da halı üretiminde de önemli başarılar elde ettiklerini ve kaliteye önem verdiklerini gördüm. Bu, hem Uşak hem de ülkem için gurur verici bir olay." ifadesini kullandı.

Victoria ve Albert Müzesini ziyaret etme fırsatı da yakaladıklarını aktaran Tunç, burada 15. yüzyıla ait yaklaşık 20 metrekarelik Uşak halısının sergilendiğini gördüğünü söyledi.

COŞKUN ERGÜL - İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Victoria ve Albert Müzesinde, 15. yüzyıla ait yaklaşık 20 metrekarelik Uşak halısı sergileniyor. AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Uşak halısını orada görünce çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi.

Döneminde "saray halıları" olarak değerlendirilen Uşak halılarının en çok bilinen modelinin "madalyon" modeli olduğunu vurgulayan Tunç, Uşak halılarını, belediye başkanlığının açtığı birimlerle yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'li Tunç, Uşak halısını üretmek isteyenlere destek olduklarını ifade etti.

- "Bir metrekaresinde 100 bin ilmik"

Uşak halısının özellikleri hakkında bilgi veren Tunç, "Uşak halısının her şeyi yün, çözgüsü ve ipi, orijinal kök boya. Bir metrekaresine yaklaşık 100 bin ilmik atılarak dokunuyor. Yapımı meşakkatli ama o derecede de ömürlü ve prestijli olan bir halı." bilgisini verdi.

Alim Tunç, Uşak halısının yaşatılması konusunda üniversitede de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İngiltere'den döndükten sonra Uşak Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesindeki Bölüm Başkanı ile de görüştüğünü ifade eden Tunç, "Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu kültürü, tüm Uşaklılar olarak yaşatmak durumundayız." diye konuştu.

AK Parti'li Tunç, "Artık halı dokuyucularının azaldığı, fabrika halılarının olduğu bir dönemde eğer bu kültürü yaşatamazsak değerlerimizden birini kaybetmiş oluruz. Sanat ve kültür, bizim toplum olarak, geçmişimizi geleceğe taşıyacağımız önemli ögelerden birisidir. Uşak halısı da hem ilimin hem ülkemin bir değeridir." dedi.

Uşak halısının yurt dışından önemli bir talep gördüğüne işaret eden Tunç, bu halının tanıtımı için, Uşaklı iş kadını Esma Kıvrak'ın 1997 yılından beri çalışma yürüttüğünü söyledi. Tunç, dokuyucunun artık eskisi kadar bulunamamasının en büyük sorunları olduğunu dile getirdi.

Tunç, 15. 16. 17. yüzyıla ait Uşak halılarında 102 bin ile 160 bin arasında değişen ilmik bulunduğunu; madalyon, kuşlu ve lotto desenlerinin olduğunu kaydetti.