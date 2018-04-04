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Uslu: "Afganistan’dan Türkiye’ye sığınmakta olan göçmenlere de kapımızı açıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye’de Suriyelilerden sonra en çok Afgan ve Iraklı göçmen bulunduğunu belirterek, "Afganistan’dan Türkiye’ye sığınmakta olan göçmenlere de kapımızı açıyoruz" dedi.Uslu ve komisyon üyeleri, AK Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı ve Leyla Şahin Usta, AK Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarahan, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti.Kahramanmaraş’taki göçmenlerle ilgili kurum müdürlerinden bilgi alan TBMM komisyonu, 2 gün sürecek incelemelerinin ardından kentten ayrılacak.TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası, 150 bin Suriyelinin topraklarına geri döndüğünü söyledi.

Uslu: "Afganistan’dan Türkiye’ye sığınmakta olan göçmenlere de kapımızı açıyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye’de Suriyelilerden sonra en çok Afgan ve Iraklı göçmen bulunduğunu belirterek, "Afganistan’dan Türkiye’ye sığınmakta olan göçmenlere de kapımızı açıyoruz" dedi.
Uslu ve komisyon üyeleri, AK Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı ve Leyla Şahin Usta, AK Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarahan, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti.
Kahramanmaraş’taki göçmenlerle ilgili kurum müdürlerinden bilgi alan TBMM komisyonu, 2 gün sürecek incelemelerinin ardından kentten ayrılacak.
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası, 150 bin Suriyelinin topraklarına geri döndüğünü söyledi. Afrin’de devam eden harekatın tamamlanmasının ardından yaklaşık 300 bin Suriyelinin geri döneceğini söyleyen Uslu, Türkiye’nin Afganlara da kucak açtığını dile getirdi. Uslu, “Afrin’de harekatımız devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgede güvenliğimizi sağladık. O bölgeye de Suriyelilerin geri dönüşleri oldu. Fırat Kalkanı bölgesine yaklaşık olarak, 150 bin civarında Suriyeli kardeşimiz topraklarına döndü. İnşallah Afrin’de süren harekat tamamlandıktan sonra, tahminimiz 300 binden fazla Suriyelinin de Afrin bölgesine dönmesini bekliyoruz. Türkiye, göç alan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli olmak üzere 4 milyon koruma arayan göçmen bulunuyor. Türkiye bu konuda göçmenlere merhamet göstererek ev sahipliğini yapmaktadır. Türkiye’de Suriyelilerden sonra en çok bulunan göçmen, Afganlılar ve Iraklılar. Afganistan’dan Türkiye’ye sığınmakta olan göçmenlere de kapımızı açıyoruz. Onlar Akdeniz’de, Ege’de boğulmasınlar, ölmesinler diye tedbirler de alıyoruz. Kahramanmaraş’ta da 100 binin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Yaklaşık 6 bin civarında da Iraklı kardeşimiz bulunuyor. Kahramanmaraşlılar onlara ciddi bir ev sahipliği yapıyor” dedi.

Uslu:

Uslu:

Uslu:

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