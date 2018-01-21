Uysal: Devlet, hükümet ve mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Merkez sağ gelenek olarak, 2 asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, 1 numaralı vasfı millilik olan hareket olarak; Eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri kenara bırakarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Yalova 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Salona alkışlar içinde giren Uysal, burada bir konuşma yaptı. Genel Başkan Uysal, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı ateş çemberine benzetirken önemli bir günde olduklarını söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

"Merkez sağ gelenek olarak, 2 asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, 1 numaralı vasfı millilik olan bir hareket olarak eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri bir kenara bırakarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır."