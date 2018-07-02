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Uysal: Kamunun kaynaklarıyla siyasal sadakatin satın alındığı sürece şahidiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Yoksulluğa mahkum ederek, kamunun kaynaklarıyla siyasal sadakatin satın alındığı bir sürece hepimiz şahidiz" dedi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Yoksulluğa mahkum ederek, kamunun kaynaklarıyla siyasal sadakatin satın alındığı bir sürece hepimiz şahidiz" dedi.

DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Uysal, İYİ Parti İl Başkanlığı binasında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı üyelerince karşılanan Uysal, tebrikleri de kabul etti. Kent halkına hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Uysal, siyasette serbest rekabet ortamı olmadığını söyledi. Uysal, "Hem maddi kaynaklar yayılışı hem medya yayılışı ve aynı zamanda kolluk kuvvetlerinden OHAL'e kadar bu süreçlerin üzerine gölge düşürecek unsurlar olmasına rağmen bunları mümkün mertebe ifade etmemeye gayret gösterdik. Şunu bilelim, en zor şartlarda bile insanımızın feraseti ve sağduyusuyla bir karar vereceğini bildiğimiz için seçimin son 15 günlük sürecinde yeniden Türkiye'yi kutuplaştıracak iklim içerisine sürükleyecek cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle ikili bir CHP adayının ön plana çıkması ve çıkarılmasına hangi cepheden bakarsanız bakın, ister istemez genel seçimlerdeki tercihi etkilemiştir. Elbette ki bütün bunları partilerin meşru zeminlerinde, kurullarında ve toplantılarında her birimiz değerlendireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın sorunları ile problemlerine tercüman olacaklarını kaydeden Uysal, esnafın ve sanayicinin zor durumda olduğunu söyledi. Uysal, "Yoksulluğa mahkum ederek, kamunun kaynaklarıyla siyasal sadakatin satın alındığı bir sürece hepimiz şahidiz. Geçmişte Türkiye'de iktidarlar insanların zenginliğini artırarak oy alma peşindeyken, bugün iktidarımız maalesef ne kadar geniş ölçekte yoksulluğu artırırsam o insanları kamu kaynakları ve belediye kaynaklarıyla hatta üzerine de din referansıyla kirli kaynaklarla besledikleri siyasetin elde ettikleri imkanlarıyla beraber bu çerçevede bir oy konsolidasyonu yapma cihetindeler" dedi.

MAZBATASINI ALDI

Gültekin Uysal, İYİ Parti İl Başkanlığı'nın ardından mazbatasını almak için Afyonkarahisar Adliyesi'ne geçti. Uysal, baro salonunda İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Haydar Yücesoy'dan mazbatasını aldı. İYİ Parti ve DP'nin teşkilat mensuplarının yalnız bırakmadığı Uysal, millete hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek, seçimlerde emek sarf eden tüm görevlilere teşekkür etti. Uysal, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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