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Uyum Çalışmaları Üst Komisyonu toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki düzenlemelerin çıkarılmasına ilişkin oluşturulan komisyon, Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı - Yıldırım: - "Bugünkü toplantımızın amacı, komisyonların bugüne kadar yaptığı çalışmaları gözden geçirmek, değerlendirmek ve tamamlanmasına yönelik yapılması veya düzeltilmesi gereken hususlar varsa bunların istişaresini yapmak"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan komisyon, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğince, Gölbaşı Hakimevi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Uyum Çalışmaları Üst Komisyonu toplantısına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik uyum çalışmaları belirli bir süreden beri tespit ettiğimiz komisyonlar tarafından yapılıyor. Bugünkü toplantımızın amacı, komisyonların bugüne kadar yaptığı çalışmaları gözden geçirmek, değerlendirmek ve tamamlanmasına yönelik yapılması veya düzeltilmesi gereken hususlar varsa bunların istişaresini yapmak." diye konuştu.

Öte yandan, toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, komisyon çalışmalarının 19 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in yanı sıra genel başkan yardımcıları, grup başkanvekili ve komisyon başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım uyum komisyonu

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