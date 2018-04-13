Uyum Çalışmaları Üst Komisyonu toplantısı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan komisyon, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Basın Müşavirliğince, Gölbaşı Hakimevi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Uyum Çalışmaları Üst Komisyonu toplantısına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Toplantıda konuşan Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik uyum çalışmaları belirli bir süreden beri tespit ettiğimiz komisyonlar tarafından yapılıyor. Bugünkü toplantımızın amacı, komisyonların bugüne kadar yaptığı çalışmaları gözden geçirmek, değerlendirmek ve tamamlanmasına yönelik yapılması veya düzeltilmesi gereken hususlar varsa bunların istişaresini yapmak." diye konuştu.
Öte yandan, toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, komisyon çalışmalarının 19 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in yanı sıra genel başkan yardımcıları, grup başkanvekili ve komisyon başkanları ile diğer ilgililer katıldı.
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