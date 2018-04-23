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Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

IHAAW214529-SIY/23-04-2018 - Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. 23.04.2018 21:45:29 TSI NNNN

IHAAW214529-SIY/23-04-2018

- Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

23.04.2018 21:45:29 TSI
NNNN

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