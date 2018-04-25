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Uyum yasaları kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 01:56 | Son Güncelleme

Uyum Yasaları kabul edildi.Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.Kabul edilen kanun teklifi, yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak.Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak.

Uyum Yasaları kabul edildi.
Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Kabul edilen kanun teklifi, yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak.
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçimleri 45 gün içinde yapılacak. TBMM seçimlerine bir yıl veya daha az süre kalmışsa cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.
Cumhurbaşkanlığına siyasi parti gruplarının, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış siyasi partilerin ve en az 100 bin seçmenin aday gösterebileceği hüküm altına alınıyor.
Yüksek Seçim Kurulu yurtdışında görev yapanlara ödenecek gündeliği belirleyebilecek.

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