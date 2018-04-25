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Uyum Yasaları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 01:56 | Son Güncelleme

IHAAW014831-SIY/25-04-2018 - Uyum Yasaları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 25.04.2018 01:48:31 TSI NNNN

IHAAW014831-SIY/25-04-2018

- Uyum Yasaları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

25.04.2018 01:48:31 TSI
NNNN

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