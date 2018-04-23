IHAAW181540-SIY/23-04-2018

- Uyum yasası olarak bilinen Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Anayasa Komisyonu’nda başladı

23.04.2018 18:15:40 TSI

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