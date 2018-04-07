Uyuşturucuya karşı spor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığına çocukların madde ve diğer bağımlılık türlerinden uzak durmaları için çeşitli öneriler sunarak, her çocuğun bir spor kulübüne kayıtlı olmasının sağlanmasını istedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bunun nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ocak'ta çalışmalarına başlayan komisyonun, çeşitli kurum ve kuruluşlardan 90 temsilci ile uyuşturucu madde kullanan kişileri dinlediklerini söyledi.

Madde bağımlılığı noktasında riskli bulunan illeri ziyaret ettiklerini ve saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Tezcan, "Uyuşturucu madde konusunda ülkemiz önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Sentetik uyuşturucuların Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya gönderildiğini biliyoruz. Ülkemiz bu kadar riskli kavşakta olmasına rağmen Batı ülkelerine göre uyuşturucu kullanan insan sayısı açısından daha iyi konumda." dedi.