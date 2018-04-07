Uyuşturucuya karşı spor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığına çocukların madde ve diğer bağımlılık türlerinden uzak durmaları için çeşitli öneriler sunarak, her çocuğun bir spor kulübüne kayıtlı olmasının sağlanmasını istedi.
Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bunun nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ocak'ta çalışmalarına başlayan komisyonun, çeşitli kurum ve kuruluşlardan 90 temsilci ile uyuşturucu madde kullanan kişileri dinlediklerini söyledi.
Madde bağımlılığı noktasında riskli bulunan illeri ziyaret ettiklerini ve saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Tezcan, "Uyuşturucu madde konusunda ülkemiz önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Sentetik uyuşturucuların Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya gönderildiğini biliyoruz. Ülkemiz bu kadar riskli kavşakta olmasına rağmen Batı ülkelerine göre uyuşturucu kullanan insan sayısı açısından daha iyi konumda." dedi.
Gençlerin madde ve diğer bağımlılık türlerine bulaşmadan korunmalarının daha önemli olduğuna dikkati çeken Tezcan, bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, çocukların madde ve diğer bağımlılık türlerinden uzak durmalarına ilişkin 8 maddelik öneri sunduklarını kaydetti.
Önerilerde, gençlerin boş zamanlarının sportif faaliyetle ve diğer gençlik çalışmalarıyla doldurulması sağlanarak uyuşturucu ile tanışmasının engellenmesi gerektiğinin belirtildiğini anlatan Tezcan, sportif faaliyetlerin ve gençlik çalışmalarının, tedavi ve rehabilitasyon programlarında etkin şekilde kullanılması istendiğini bildirdi.
Amatör spor kulüplerinin, gençlerin korunmasında önemli roller üstlendiğine işaret eden Tezcan, "Amatör spor kulüpleri, gerek tesis gerek ekipman konusunda desteklenmelidir. Riskli bölgelerdeki çocuklara yönelik projelerin hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.
- "Her çocuk bir spor kulübüne kayıtlı olmalı"
Önerilerde, Gençlik ve Spor Bakanlığının bağımlılıkla mücadele konusunda yetişmiş personel eksikliğini gidermesi gerektiğinin belirtildiğini aktaran Tezcan, diğer önerileri ise şu şekilde sıraladı:
"Toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarında afiş, kamu spotu, animasyon, film gibi çalışmaların özendirici ve yanlış mesaj içermemesi açısından bilimsel ölçütlerle değerlendirecek kurumlar arası bir kurula gereksinim duyulmaktadır.
Farklı disiplinlerden, alanlarından uzman ve akademisyenlerden oluşan eğitim içeriği, afiş, kamu spotu, animasyon, çizgi film hazırlanması gibi çalışmalarda materyallerini, özendirici ve teşvik edici olmaması konusunda bilimsel bir bakış açısı ile izleme ve değerlendirme yapacak disiplinler arası Danışma Kurulu oluşturulmalıdır.
Sosyal ve eğlence amaçlı bilgisayar ve internet kullanımını ikame edebilecek türden sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere yönelimin sağlanması, bakanlık ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle bu faaliyetlerin yapılabileceği tesislerin artırılması ve kullanımının teşvik edilmesi yerinde olacaktır.
Çocukların bağımlılıklardan korunması amacıyla, ücretsiz kulüpleşme projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ücretsiz spor salonları kurulmalı, ilkokul, ortaokul çağındaki her çocuğun tenis, futbol, voleybol gibi bir spor kulübüne kayıtlı olması sağlanmalıdır."
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