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Uzman çavuşlara kadro çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Yönter: - "Çağrım hükümet ve AK Parti'ye, gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım"

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, hükümet ve AK Parti'ye çağrıda bulunarak, uzman çavuşlara kadro verilmesini istedi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve jandarmaların, vatan savunmasının en asli unsurları olduğunu belirtti.

Uzman çavuş ve jandarmaların sözleşmeli çalıştığını ve kadroya alınmak istediğini ifade eden Yönter, bu talebin MHP'nin seçim beyannamesinde de bulunduğunu anımsattı.

Buna ilişkin geçen dönem verdikleri kanun teklifini, bugün yenileyeceklerini aktaran Yönter, "Çağrım, hükümet ve AK Parti'ye gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım. Bu kahramanlar, vatan ve millete bedelsiz şekilde hizmet ediyor, bedelini de canlarıyla, kanlarıyla ödüyorlar. Bedelli askerlikle ilgili kanuna oy verdik. Bunun yanında, uzman çavuşlarla ilgili beklentiyi, talebi de karşılayalım, bu işi artık gündemden çıkaralım." diye konuştu.

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MHP İstanbul Milletvekili Yönter uzman çavuşlar

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