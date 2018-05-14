MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar." dedi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuşların kadroya geçmek istediklerini söyledi.

Vatan savunmasının sözleşmesinin olmayacağını belirten Yönter, "Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar. Uzman çavuşlarımız en az 3, en fazla 5 yıl sözleşme imzalıyorlar. Bu kahraman askerlerimiz, Afrin'e girdiler ancak orduevine giremiyorlar. Böyle bir çelişki olabilir mi?" diye konuştu.

Yönter, babasına karaciğerini veren Şanlıurfalı Müslüm Mızrak adındaki uzman çavuşa iş göremez raporu verilerek, sözleşmesinin feshedildiğini anlattı.

"Babasına ciğerini veren bir kahraman, bu devlete, bu millete nelerini vermez ki?" sorusunu yönelten Yönter, şöyle devam etti:

"Şehadete talip olan bir kahraman, babasını yaşatmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Biz, bu kardeşlerimize kadro isterken çok şey mi yapıyoruz. Müslüm Mızrak kardeşimiz konusunda İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının gereğini yaptığını öğrendim, kendilerine teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Karslı Yılmaz Ölmez kardeşimiz de bir böbreğini annesine verdi. Annesinin hayatını kurtaran bu kardeşimizin yerinde olsanız aynısını yapmaz mıydınız? Bu fedakarlığın mükafatı sözleşmesinin feshi mi olmalı.