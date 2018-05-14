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Uzman çavuşların "kadro" sorunu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter: "Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar"

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar." dedi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuşların kadroya geçmek istediklerini söyledi.

Vatan savunmasının sözleşmesinin olmayacağını belirten Yönter, "Uzman çavuşlarımız sözleşme zulmünün sona ermesini bekliyor, iş güvencesi istiyorlar. Uzman çavuşlarımız en az 3, en fazla 5 yıl sözleşme imzalıyorlar. Bu kahraman askerlerimiz, Afrin'e girdiler ancak orduevine giremiyorlar. Böyle bir çelişki olabilir mi?" diye konuştu.

Yönter, babasına karaciğerini veren Şanlıurfalı Müslüm Mızrak adındaki uzman çavuşa iş göremez raporu verilerek, sözleşmesinin feshedildiğini anlattı.

"Babasına ciğerini veren bir kahraman, bu devlete, bu millete nelerini vermez ki?" sorusunu yönelten Yönter, şöyle devam etti:

"Şehadete talip olan bir kahraman, babasını yaşatmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Biz, bu kardeşlerimize kadro isterken çok şey mi yapıyoruz. Müslüm Mızrak kardeşimiz konusunda İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının gereğini yaptığını öğrendim, kendilerine teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Karslı Yılmaz Ölmez kardeşimiz de bir böbreğini annesine verdi. Annesinin hayatını kurtaran bu kardeşimizin yerinde olsanız aynısını yapmaz mıydınız? Bu fedakarlığın mükafatı sözleşmesinin feshi mi olmalı.

Uzman çavuşlar meselesini temelden bitirmek lazım. Sayıları 87 bini aşan uzman çavuşlarımız yaşadıkları sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor. Vatanın bekası için korkusuzca mücadele eden kardeşlerimiz diğer tarafta iş kaygısı mı taşısın? 'Yarın ne olacağız' mı desin. Elinizi vicdanınıza koyun bir düşünün bu durum bu insanlara reva mı? Bu kahramanlar her türlü ihanet odağına karşı yiğitçe duruş gösteriyor, biz onlara kadroyu çok görüyoruz. Uzman çavuşlarımız külfette en önde, nimette en arkadalar. Lütfen bu insanların sorunlarına kulak verilim."

Yönter, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında çok sayıda Filistinlinin şehit edildiğini, yüzden fazla yaralının bulunduğunu belirterek, "İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyor, ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan ve bu yasanın çıkmasını bekleyen yüzlerce insanın bulunduğunu anlatan Yönter, büyük umutlara kapılarak "imar barışından" faydalanmak isteyen vatandaşların rayiç bedel konusunda da kolaylık beklediğini dile getirdi.

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İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter MHP TBMM

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